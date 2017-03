ASILI NIDO/ Nuovi regolamenti e criteri di accesso: più punti a chi ha un lavoro precario

ASILI NIDO, NUOVI REGOLAMENTI E CRITERI PER L'ACCESSO: PIU' PUNTI A CHI STUDIA O CHI HA UN LAVORO PRECARIO IN FAMIGLIA (OGGI 16 MARZO 2017) - Cambiano i criteri di accesso ed i regolamenti per gli asili nido, la giunta ha già deliberato nuovi servizi per i bambini tra gli zero ed i tre anni. Questo regolamento dovrà passare dalla commissione e nel consiglio Comunale di Bologna per l'approvazione definitiva ma l'assessore alla Scuola Marilena Pillati ha anticipato queste novità. Avranno priorità all'ammissione al nido i bambini disabili e quelli segnalati ai servizi sociali, ed il punteggio massimo verrà attribuito anche alla presenza di genitore disabile al 100%. 15 punti ai bambini con un solo genitore, con un detenuto ed in caso di irreperibilità anagrafica accertata dall’altro genitore. Le domande saranno ordinate sulla base di un punteggio che si ottiene dalla somma dei punti attribuiti a carichi famigliari, situazione occupazionale o di studio dei genitori, condizione economica del nucleo familiare. Verranno infatti agevolati con il punteggio massimo i genitori che sono iscritti a scuole di qualsiasi ordine e grado per assolvere all’obbligo scolastico e formativo, e punteggi per chi lavora su turni o chi ha il posto di lavoro a 50 km da casa. "Abbiamo introdotto il sistema del punteggio come si fa già in altri Comuni in Italia" le parole della vicesindaco Pillati.

