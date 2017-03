AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A1 (ultime notizie, oggi 16 marzo 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 16 MARZO 2017). INCIDENTE NELLA NOTTE SULL'A1 FIRENZE-ROMA - Nella notte sulle autostrade italiane si è creato traffico bloccato a causa di un brutto incidente sull'A1 Firenze-Roma come riportato dal sito istituzionale Autostrade.it. Al chilometro 371.6 direzione Napoli si è creato un ingorgo importante tra Arezzo e Monte San Savino. Questo anche perchè l'incidente ha portato proprio a chiudere il tratto in questione e quindi a rallentare ulteriormente la situazione. Sono stati attimi importanti che hanno portato addirittura successivamente a una coda di oltre un chilometro tra Valdarno e Arezzo. Una situazione in cui però non abbiamo potuto capire quanto grave fosse la condizione di chi era rimasto coinvolto nell'incidente col sito Autostrade.it che come consueto ha illustrato solo situazioni prettamente legate al traffico. E' consigliabile anche nelle prime ore del mattino, per chi si dovrà muovere da quelle parti, controllare con attenzione il portale per capire se eventualmente sarà consigliabile magari prendere altre strade in questione.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 16 MARZO 2017). LAVORI NELLA NOTTE SULL'A10 GENOVA-SAVONA-VENTIMIGLIA - Capita ormai spesso nella notte che si lavori sulle autostrade italiane per permettere poi durante la giornata il regolare tragitto della viabilità. Stanotte è stato aperto per l'ennesima volta in queste settimane il cantiere sull'A10 Genova-Savona-Ventimiglia. E' stato chiuso il tratto al chilometro 2.3 direzione Ventimiglia tra il bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto fino alle ore sei di mattina. L'uscita consigliata è per chi veniva da Genova era la Genova Ovest su A7 Milano-Genova mentre l'entrata consigliata verso Ventimiglia era quella Genova Aeroporto. Probabile che durante la mattina, come accaduto spesso nelle ultime settimane, sia tutto tranquillo e non ci siano ulteriori problemi legati proprio al traffico in questo tratto in questione.

© Riproduzione Riservata.