Auguri Festa del Papà 2017/ Dediche, frasi, sms, immagini per 19 marzo: per gli sportivi c'è la Stramilano

AUGURI FESTA DEL PAPA' 2017: FRASI, IMMAGINI, DEDICHE, SMS E REGALI: LA STRAMILANO - Gli sportivi potranno ricevere gli auguri per la Festa del Papà 2017 correndo. E' in programma infatti nel capoluogo lombardo la Stramilano, appuntamento podistico più famoso della città. Quest'anno la madrina d’eccezione sarà l’atleta paralimpica Giusy Versace, che prenderà parte alla manifestazione con l’associazione Disabili No Limits Onlus. Quella di quest'anno è la 46esima edizione della Stramilano: la corsa è aperta agli atleti professionisti e anche a quelli amatoriali così come alle famiglie e a tutti coloro che vorranno trascorrere una Festa del Papà all'insegna dello sport. Saranno tre le gare in programma, la Stramilano da 10 chilometri, la Stramilanina da 5 chilometri dedicata ai più piccoli e la Stramilano Half Marathon da 21 chilometri. Appuntamento alle ore 9 in Piazza Duomo: il via alla gara sarà dato dai due colpi di cannone del Reggimento di Artiglieria a cavallo “Voloire”. Alle 9.30 sarà invece il turno della Stramilanina e alle 11 partiranno i corridori della Stramilano Half Marathon. Per tutti l’arrivo sarà all’Arena Civica di Milano dove si terrà la cerimonia di premiazione. Clicca qui per i dettagli.

AUGURI FESTA DEL PAPA' 2017: FRASI, IMMAGINI, DEDICHE, SMS E REGALI: OFFERTA A GARDALAND SEA LIFE AQUARIUM - Una giornata dedicata a padri e figli quella che propone per la Festa del Papà 2017 Gardaland Sea Life Aquarium. Tutti i papà che lo desiderano potranno visitare il parco acquatico di Castelnuovo del Garda. Oltre alla visita, come riporta l'agenzia di stampa Dire, si potrà partecipare ad un quiz che si svolgerà durante tutta la giornata: i papà dovranno rispondere a domande sulle cure parentali delle specie marine e, ad ogni risposta corretta, sarà consegnato al bambino un “finto” uovo da portare a papà, così come fanno i maschi dei cavallucci marini. Con tre uova vinte papà e bambino otterranno un premio. I bambini potranno colorare un disegno raffigurante un cavalluccio marino da regalare ai loro papà. L'ingresso sarà gratuito per il papà e per il bambino (se sotto i 10 anni) sarà al prezzo di 10,50 euro. A marzo Gardaland Sea Life Aquarium sarà aperto i giovedì e i venerdì dalle 9:00 alle 15:00 e il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 16:00. Clicca qui per tutte le informazioni.

