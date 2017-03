ERUZIONE ETNA / Video, esplosione cratere: feriti dieci turisti, colpiti da materiale lavico (ultime notizie)

ERUZIONE ETNA, ESPLOSIONE CRATERE: FERITE 10 PERSONE, INCREMENTO DELL'ATTIVITÀ (ULTIME NOTIZIE, OGGI 16 MARZO 2017) - L'eruzione dell'Etna continua a rappresentare uno degli spettacoli naturali più imponenti, esistenti nella nostra Penisola. Questa volta però, l'esplosione di uno dei crateri del vulcano siciliano avrebbe provocato il ferimento di dieci persone. A darne notizia è il sito GazzettinoOnline.it che rivela come il ferimento sia avvenuto poco dopo le 13:00 di oggi, a quota 2700 dell'Etna attualmente in attività, a causa delle esplosioni di materiale lavico. Sei le persone ricoverate negli ospedali di Catania e Acireale, una delle quali risulterebbe in gravi condizioni. Inizialmente sono stati condotti al Rifugio Sapienza in attesa di essere poi spostati nei nosocomi della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi della Gdf (Soccorso Alpino), insieme alla polizia ed agli uomini del corpo forestale della Regione Sicilia. Repubblica.it ha spiegato come il ferimento delle dieci persone, tutti turisti giunti sul luogo per godere dello spettacolo dell'Etna, sarebbe avvenuto in seguito ad una esplosione freatomagmatica dovuta al contatto della lava con un blocco di neve. I lapilli sarebbero dunque volati in aria provocando il ferimento delle persone che si trovavano a poche centinaia di metri dalla colata nel versante sud. Attualmente l'eruzione dell'Etna sarebbe entrata in una nuova fase dopo l'inizio di due giorni fa con delle esplosioni dal nuovo cratere di Sud-Est costantemente monitorate dall'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Oltre all'attività stromboliana nella parte più alta del vulcano, sono presenti due colate laviche. Al momento, a parte l'incidente verificatosi questa mattina con il ferimento di alcuni turisti, non sarebbero stati evidenziati altri disagi degni di nota, né al traffico aereo attualmente operativo, né alle piste di sci circostanti. Nella mattinata di oggi, tuttavia, è stata registrata un'elevata attività che ha generato una colata lavica sommitale. Clicca qui per vedere il video dell'attività eruttiva.

