FANTASMI IN CASA/ Vedi gli spettri? Fai riparare la ventola…

L'udito dei cani possiede una capacità di percepire i suoni praticamente del doppio di quello degli esseri umani. Ecco perché ad esempio quando si sta per scatenare un terremoto, i cani possono udirlo prima di noi, perché percepiscono i primi rumori ancora lontani quando noi non li avvertiamo. In sostanza i cani possono sentire quattro volte più lontano di noi e percepire ultrasuoni fino a 40mila Hertz, noi arriviamo soltanto a 20mila e in molti casi neanche quello. Gli anziani ad esempio hanno un udito notevolmente più basso, come si sa. Gli ultrasuoni sono onde meccaniche sonore e studiandole a fondo si possono capire, almeno secondo alcuni esperti, e spiegare fenomeni come rumori particolarissimi che inducono taluni a pensare di avere nelle vicinanze presenze spettrali: i fantasmi. Quanto documentari e film abbiamo visto in cui persone terrorizzate sentono passi strascicati al piano di sopra, rumori provenire da un muro, lamenti e quant'altro? Moltissimi. La scienza in realtà non è in grado di spiegare ogni singolo caso perché ce ne sono di effettivamente inspiegabili, ma analizzare gli ultrasuoni è un buon modo per farsi una ragione di certi fenomeni considerati ultraterreni. Un esperto di robotica, negli anni 50, tale Vladimir Gavreau ad esempio, fu il primo a identificare gli effetti degli infrasuoni, al punto da far sanguinare le orecchie. Non solo. Altri studi successivi hanno dimostrato che i suoni tra i 7 e i 19 Hz inducono addirittura panico e terrore, tanto che gli americani durante la guerra in Vietnam pensarono di produrli dagli elicotteri per terrorizzare i vietnamiti. Il problema fu che invece di spaventarsi, questi diventavano isterici e combattevano con ancora più forza. Un altro famoso esperimento fu quello di trasmettere suoni acustici in bassa frequenza durante un concerto: gli spettatori cominciarono a sentirsi terrorizzati senza sapere perché. E allora, a parte lo scherzo di uno scienziato pazzo che produce ultrasuoni di nascosto in un vecchio castello, bisogna tener conto che ci pensa la natura di suo a produrli, ad esempio il vento, le onde oceaniche e naturalmente i terremoti. La nostra natura a livello inconscio avverte qualcosa di pauroso ed ecco che in molti pensano a presenze soprannaturali. E' successo anche che una ventola di scarico silenziosa in un ufficio procurava vibrazioni a bassa frequenza sulle pareti formando onde di 18.9 Hz, tanto che le persone avevano l'impressione di vedere addirittura delle figure umane con la coda dell'occhio? Fantasmi? E' bastato riparare la ventola che sono scomparsi.

© Riproduzione Riservata.