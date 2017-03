GENDER "SINCRONIZZATO"/ Mamma e figlio diventano ‘papà e figlia’ e il marito: non divorzio, l'amo anche così

CAMBIO DI SESSO, MAMMA E FIGLIO DIVENTANO PAPÀ E FIGLIA: È QUESTA LA NUOVA FAMIGLIA? - Una storia sconvolgente arriva dagli Stati Uniti. Una famiglia si sveglia un giorno e invece che una mamma e un figlio si “ritrovano” un padre e una figlia. Non è un gioco e neanche una presa in giro, ma quanto avvenuto a Erica e Corey Maison, originari di Detroit: la mamma e il figlio maschio hanno deciso di cambiare sesso insieme, perché ognuno non si sentiva “rappresentato” dal proprio genere. Per questo motivo la mamma è divenuta maschio dopo l’operazione e il figlio adolescente ora è una ragazza di 15 anni. Si sono sostenuti a vicenda nell’affrontare la transizione non esattamente “naturale” e la loro storia è finita sulle prime pagine del New York Post: «È stata Corey a dare forza alla madre e a farle prendere consapevolezza della propria sessualità. La giovane, 15 anni, si e' resa conto di sentirsi donna quattro anni fa e solo l'anno scorso ha appreso che anche la madre aveva problemi di identità di genere», si legge nel report dei media Usa. Una storia ovviamente seguita e raccontata prima di tutto sui social, come sempre più spesso accade anche per storie molto meno “complesse”: «Volevo che i miei genitori fossero fieri di chi sono - ha detto Corey a proposito del suo outing come transgender - ma temevo che non mi accettassero».

La madre Erica, ora divenuto Eric, ha sottolineato che la decisione è arrivata anche grazie all’incoraggiamento della figlia e che ha «dovuto combattere con diverse emozioni prima di decidere di cambiare sesso. La prima sensazione e' stata di sollievo poi il terrore - ha spiegato - paura per il futuro, per la mia famiglia e per ciò che sarebbe stata la mia vita». Ma il fatto forse ancora già sconvolgente per questa famiglia è la posizione del padre e marito originario: l’uomo si è trovato prima una moglie divenuta marito e poi un figlio divenuto figlia. Ma è rimasto e anzi, pare abbia sostenuto a pieno la transizione: «Mi sono innamorato di una persona una bella donna sia dentro che fuori». La strana famiglia ora vive felice negli Stati Uniti, ma gli interrogativi rimangono tutti per noi pubblico che assistiamo: cosa è famiglia, quale dramma può essere il non sentirsi “accettato” nel proprio corpo e come poter stare di fronte a tutto quanto tua moglie e tuo figlio di pongono davanti. Non ci sono risposte semplici e a buon mercato ma urge assolutamente mettere a tema in vista di un prossimo futuro dove casi del genere potrebbero essere all’ordine del giorno.

