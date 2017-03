INCIDENTE STRADALE/ A1 Arezzo: scontro auto-tir, un morto carbonizzato (Ultime notizie oggi, 16 marzo 2017)

INCIDENTE STRADALE A1 AREZZO: AUTOMOBILISTA MORTO CARBONIZZATO IN SCONTRO AUTO-TIR (ULTIME NOTIZIE OGGI, 16 MARZO 2017) - Un incidente stradale mortale si è verificato ieri sera sull'autostrada A1, nel tratto tra Arezzo e Monte San Savino, in direzione sud. Secondo quanto riportato da Controradio sono rimasti coinvolti un camion e un’auto: dopo l'impatto è scoppiato un incendio e l'automobilista sarebbe morto nel rogo della sua macchina. Il conducente del camion è stato trasportato in ospedale in codice verde. L'incidente stradale è avvenuto all’altezza del km 370 in direzione sud, tra i caselli di Arezzo e Monte San Savino: Autostrade per l'Italia spiega che si è trattato di un tamponamento e il tratto di autostrada in cui si è verificato lo scontro è stato chiuso al traffico. Sempre ieri si è verificato un altro incidente stradale che ha visto coinvolti 6 veicoli, di cui tre mezzi pensati, sulla A1 Milano-Napoli: una persona è rimasta ferita ed è stato chiuso in direzione di Firenze il tratto di A1 Direttissima compreso tra l’allacciamento con l’A1 Panoramica e Badia.

© Riproduzione Riservata.