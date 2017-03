LETTERA ESPLOSIVA FMI/ Parigi, Fondo monetario internazionale: ferito assistente (Ultime notizie 16 marzo)

LETTERA ESPLOSIVA FMI, FERITO UN ASSISTENTE DELLA SEDE DI PARIGI DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (OGGI, 16 MARZO 2017) - Una lettera esplosiva è stata recapitata alla sede di Parigi del Fmi, il Fondo monetario internazionale: un assistente è rimasto ferito alle mani e al volto. Secondo quanto riportato dall’emittente Bfmtv e secondo i primi dati dell'inchiesta che è stata aperta sull'episodio, si legge sul Fatto Quotidiano, la lettera conteneva un petardo e il collaboratore è stato colpito dopo averla aperta. La sede del Fondo monetario internazionale alla quale è stata indirizzata la lettera esplosiva si trova nel 16esimo arrondissement, in Avenue d’Iéna numero 66. Ieri il ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schauble aveva ricevuto un pacco bomba spedito da Atene. Fonti ufficiali tedesche non hanno però voluto confermare quanto scritto da alcuni giornali di Berlino secondo cui il pacco bomba, che conteneva una miscela esplosiva che avrebbe potuto provocare gravi ferite, era indirizzato a Schauble.

LETTERA ESPLOSIVA FMI, FERITO UN ASSISTENTE DELLA SEDE DI PARIGI DEL FMI: LA CONDANNA (OGGI, 16 MARZO 2017) - La direttrice del Fondo monetario internazionale Christine Lagarde ha condannato l'atto di chi ha inviato una lettera esplosiva negli uffici di Parigi del Fmi. Lagarde ha scritto in una nota: “Sono stata informata dell’esplosione nella sede di Parigi del Fondo Monetario Internazionale che ha causato il ferimento di uno dei nostri collaboratori. Sono in contatto con l’ufficio e la mia solidarietà va ai colleghi. Condanno questo vile atto di violenza e riaffermo la determinazione dell’Fmi di continuare il proprio lavoro in linea con il nostro mandato”. La direttrice del Fondo monetario internazionale ha aggiunto. “Stiamo lavorando in stretto contatto con le autorità francesi per indagare su questo incidente e garantire la sicurezza del nostro personale”. Sull’episodio è arrivato anche il commento del presidente francese Francois Hollande: “Siamo di fronte a un attentato, non ci sono altre parole”.

