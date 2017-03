PREVISIONI METEO/ Il maltempo si riaffaccia nel weekend (oggi, 16 marzo 2017)

PREVISIONI METEO: ULTIMO SPICCHIO D'INVERNO NEL WEEKEND? (OGGI, 16 MARZO 2017) - Nel weekend si potrebbe vivere un ultimo spicchio d'inverno al nord del nostro paese. Le previsioni ci parlano del ritorno di leggere raffiche di neve su Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige. Tutto l'arco delle Alpi dovrebbe essere contraddistinto da cielo nuvoloso con anche alcune precipitazioni soprattutto su Genova. Le temperature sono destinate a scendere, si spera per l'ultima volta nella stagione attuale, attorno ai quattro gradi di Aosta e addirittura i tre di Potenza per quanto riguarda le minime. Staremo a vedere poi se la situazione peggiorerà, anche se le previsioni del tempo per la prossima settimana ci parlano ancora di sole e cielo sereno con il maltempo archiviato e rimandato alla fine del 2017. Nonostante questo l'inverno ha la volontà di fare la sua ultima comparizione prima di togliere il disturbo e lasciare spazio alla Primavera.

PREVISIONI METEO: ALTRA BELLA GIORNATA DI SOLE (OGGI, 16 MARZO 2017) - Manca ormai davvero poco alla Primavera che arriverà ufficialmente tra cinque giorni, intanto però il sole non si vergogna ad uscire fuori e anche oggi, giovedì 16 marzo 2017, sarà una bellissima giornata in tutto il nostro paese. Partendo dal nord per arrivare al centro e al sud vedremo sole un po' ovunque e dove ci saranno delle nubi saranno sempre accompagnate da schiarite. Non sono previste precipitazioni in nessuna delle regioni del nostro paese, tantomeno la neve che ormai rimanda il suo appuntamento al prossimo anno. Le temperature massime le vedremo nel pomeriggio dove a Bolzano addirittura il mercurio nel termometro salirà fino ai ventuno gradi. Temperature alte anche in altre città con diciannove gradi a Trento, Bologna e Firenze oltre a diciotto a Milano. Il vento tirerà da nord verso sud-ovest con il cielo che comunque non prevede allarmi di nessun tipo nemmeno in questo caso.

© Riproduzione Riservata.