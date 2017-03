RUDY GUEDE/ Delitto Meredith Kercher: permesso premio, torna ospite della sua ex maestra a Perugia

RUDY GUEDE, PERMESSO PREMIO PER L’UNICO COLPEVOLE DEL DELITTO DI MEREDITH KERCHER: ESCE DAL CARCERE E TORNA PERUGIA - Condannato a 16 anni di reclusione per concorso nell'omicidio di Meredith Kercher, Rudy Guede è tornato a Perugia per la seconda volta usufruendo di un permesso premio. Secondo quanto riportato dall’Ansa, il ragazzo che avrebbe partecipato all’omicidio della studentessa nel capoluogo umbro la sera del primo novembre del 2007 è ospite nell'abitazione della sua maestra delle elementari che non lo ha mai abbandonato. Guede dovrebbe rimanere con la famiglia fino a lunedì prossimo, poi dovrà tornare nel carcere di Viterbo dove sta scontando la sua pena. Si tratta del secondo permesso premio che l’ivoriano trascorre a Perugia. Dopo l’arresto Guede ha ammesso la sua presenza nella casa dove si è consumato il delitto quella notte ma ha sempre negato di aver partecipato, sostenendo di essersi trovato in bagno mentre la giovane veniva uccisa. Il ragazzo ha però scelto di essere processato con il rito abbreviato e la sua condanna per concorso nell’omicidio di Meredith Kercher è divenuta definitiva. Secondo quanto riporta l’Adnkronos, Guede è arrivato ieri sera a bordo dell'auto di un familiare della sua ex maestra, passando alla caserma di Ponte San Giovanni per firmare. Non ha risposto ai cronisti presenti che hanno provato a rivolgergli qualche domanda. Anche durante il permesso premio, Guede ha il divieto di uscire dalle 18 alle 8 di mattina.

© Riproduzione Riservata.