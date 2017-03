SAN GIULIANO/ Santo del giorno, il 16 marzo si celebra il patrono di Rimini

SAN GIULIANO: IL 16 MARZO SI CELEBRA SAN GIULIANO - Le fonti riguardanti la vita del santo sono poche e frammentarie e risalgono tutte al XIV secolo circa: queste ci riportano a un giovane cristiano di diciotto anni, originario dell'Istria, vittima delle persecuzioni che nel periodo tra il 200 ed il 251 infuriarono nell'intero Impero Romano. Grande fu l'importanza della mamma di san Giuliano, Asclepiodora, che fu amorevolmente vicino al figlio non solo durante il terribile interrogatorio da parte del proconsole di Flaviade, in Cilicia, Marziano, ma anche in occasione della morte di suo padre per esecuzione. E la severa sorte toccò anche a san Giuliano che fu condannato e scaraventato in mare chiuso in un sacco ricolmo di serpi e di sabbia: e così, in queste tragiche circostanze, san Giuliano trovò la morte, presumibilmente nel 249. Il mare restituì il suo corpo, che fu rinvenuto sulle coste dell'odierna Marmara e riposto in un sarcofago. Ancora una volta il mare entra in scena nella storia di san Giuliano: infatti ai tempi dell'imperatore del Sacro Romano Impero, Ottone I, e del vescovo Giovanni VI, la stessa tomba precipitò nelle acque del mare, e fu trasportato dagli angeli nel mare Mediterraneo sino a giungere sulle coste di Rimini, precisamente a Sacra Mora.

All'inizio si tentò di trasportare il sarcofago sino alla cattedrale della città, ma ogni sforzo fu inutile: le preghiere innalzate dal popolo di Rimini e dal vescovo Giovanni fecero si però che la sacra tomba raggiungesse il monastero dei santissimi Pietro e Paolo. Trascorso un pò di tempo, l'abate Giovanni svelò il contenuto del sarcofago, e ciò che vi trovò fu il corpo intatto di san Giuliano assieme ad un antico documento che attestava la storia del martire, e ad altre ossa, probabilmente appartenute ad altri martiri che subirono la stessa sorte di san Giuliano. Le opere miracolose attribuite a san Giuliano sono attestate negli "Acta SS" del 1734-1770: risulta addirittura che fosse a lui dedicata la festa di precetto a Rimini il 22 giugno, proprio il giorno in cui Giuliano fu martirizzato secondo gli studiosi. Il culto di san Giuliano è molto forte a Rimini sin dal XII secolo: persino la zecca introdusse monete con scalfita la frase "Sanctus Iulianus". Le sue spoglie sono conservate in una tomba in marmo d'Istria, in quella che fu la chiesa del monastero dei SS. Pietro e Paolo che accolse il suo sarcofago, oggi "Chiesa di San Giuliano a Mare", a due passi dal "Ponte di Augusto":il suo martirio è rappresentato su una splendida pala di Paolo Veronese, e su un polittico di Bettino da Faenza.

SAN GIULIANO, SANTO DEL GIORNO: PATRONO DI RIMINI - Assieme a San Gaudenzio, san Giuliano è il patrono di Rimini, una città dal ricco patrimonio artistico, frutto della sua storia, che affonda le radici sin dall'epoca dell'Impero Romano: uno dei simboli della città è infatti l'"Arco di Augusto" risalente al 27 a.C. ed edificato per celebrare l'imperatore Ottaviano Augusto, con bellissime rappresentazioni di Apollo, Roma, Giove e Nettuno. Proprio il Borgo di san Giuliano, non lontano dal romano "Ponte di Tiberio", è il cuore di Rimini, dove la popolazione ha il dialetto come vera e propria lingua madre: una zona ricca di stradine sulle quali si affacciano case di tutti i colori, numerosi locali e ristoranti tipici e sede della "Chiesa di San Giuliano". Altro riferimento al dominio romano è la statua di bronzo di Giulio Cesare che qui, in "Piazza Tre Martiri" pronunciò la mitica frase "il dado è tratto". Imperdibile è poi il "Tempio Malatestiano" voluto da Sigismondo Pandolfo Malatesta con all'interno opere quali un affresco di Piero della Francesca e il crocifisso il legno di Giotto.

I SANTI E I BEATI DEL 16 MARZO - Il 16 marzo sono celebrati oltre a san Giuliano, anche i santi Serpiano, Taziano e Ilario, Giovanni de Brebeuf, Papas, Eusebia, Allo di Bobbio, Eriberto di Colonia, Damiano di Terracina e Agapito di Ravenna, e i beati Giovanni Cacciafronti de Sordi, Benedetta d'Assisi, Ferdinando Valdes, Roberto Dalby e Giovanni Amias, Eriberto di Namur e Torello da Poppi.

