Sequestrata dal padre tunisino/ Sabrina: “Ho 14 anni, sono nata a Messina e voglio tornare in Italia”. Video

SEQUESTRATA IN TUNISIA, IL VIDEO APPELLO DI SABRINA CHE VUOLE TORNARE IN ITALIA (OGGI, 16 MARZO 2017) - Un altro caso di rapimento di un minore da parte del padre come quello Emma Houda, la piccola portata in Siria e tornata ora in Italia dopo vari anni. Si chiama Sabrina la ragazzina di 14 anni che è stata portata in Tunisia dal padre contro la volontà della madre. Ha mandato alla trasmissione Chi l'ha visto? di Rai 3 un video messaggio su Whatsapp: vuole tornare in Italia ma non sa come fare e chiede aiuto al programma. Ecco quello che dice la ragazzina nel video messaggio mandato in onda nella puntata di ieri sera: "Ciao, mi chiamo Sabrina, ho 14 anni e sono nata a Messina. Non studio, non ho amici, non voglio uscire da casa perché non ho amici, non voglio vedere nessuno. Non so parlare bene il tunisino e non mi pace la cucina tunisina e vorrei tornare tanto in Italia".

Secondo quanto ricostruito dal programma il padre, quando la madre ha chiesto il divorzio, ha portato le due figlie, Sabrina e Nadia in Tunisia. E Sabrina infatti racconta: "Nel 2014 mia madre ha chiesto il divorzio e mio padre non ha accettato quindi il 4 luglio di quell'anno mio padre ha portato me e mia sorella in Tunisia senza che mia madre lo sapesse. Il 17 agosto 2014 mia sorella ha compiuto 18 anni ed è tornata in Italia mentre io sono rimasta qui".

Nadia ha contattato Chi l'ha visto? per spiegare la storia che vede coinvolta anche la sorella Sabrina: "Mentre mia madre era al lavoro mio padre ci ha svegliate e ci ha detto che dovevamo uscire. Ma quando siamo salite in macchina ci ha sequestrato i cellulari e ci ha portato all'aeroporto di Palermo per prendere l'aereo. Io e mia sorella non sapevamo cosa fare e siamo andate con lui. Non ci ha dato alcuna spiegazione, ci ha solo detto che doveva chiudere i conti con mia madre". (Clicca qui per vedere il video, dal minuto 1:49)

© Riproduzione Riservata.