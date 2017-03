TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: Umbria, sisma in provincia di Perugia (16 marzo 2017, ora 1:20)

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: SCOSSA DI 1.5M A PERUGIA E RIETI (16 MARZO 2017) - Due terremoti, entrambi di lieve intensità, hanno colpito il Centro Italia stanotte: il primo in provincia di Perugia e l'altro vicino Rieti. La Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha individuato il sisma avvenuto in Umbria alle 00.04, localizzandone l'epicentro a latitudine 42.81, longitudine 13.12 e ad una profondità di 11 chilometri. Norcia (PG), Castelsantangelo sul Nera (MC) e Preci (PG) sono i tre Comuni entro i 10 chilometri dall'epicentro di questo terremoto di magnitudo M 1.5 sulla Scala Richter. Stessa intensità ha fatto registrare quello delle 00.07, avvenuto nel Lazio: l'epicentro in questo caso è stato localizzato a latitudine 42.7, longitudine 13.24 e ad una profondità di 12 chilometri. Accumoli (RI), Arquata del Tronto (AP), Amatrice (RI), Cittareale (RI), Norcia (PG), Acquasanta Terme (AP)l Montegallo (AP), Cascia (PG) e Campotosto (AQ) sono in questo caso i Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del secondo terremoto.

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: BEL TEMPO FINO AL WEEKEND (16 MARZO 2017) - Le previsioni meteo per questa settimana sono orientate al sole, quindi aspettatevi bel tempo e un clima primaverile. Le correnti di aria fresca in queste ora stanno causando instabilità temporanea al Sud, dove quindi potrebbero esserci scrosci di pioggia e temperature in leggero calo, ma nel resto d'Italia grazie all'alta pressione il tempo sarà bello e stabile con temperature superiori alle medie stagionali. Come riportato dai meteorologi di Meteo.it, si registreranno valori oltre la norma per quanto riguarda le temperature, in particolare nelle regioni settentrionali, dove, a cominciare dal weekend, potrebbero superare i 20 gradi, secondo valori che sono tipici della prima metà di maggio. Oggi è prevista generalmente una bella giornata di sole con cielo prevalentemente sereno o poco nuvolo ovunque. Dalla settimana prossima, invece, sono previsti temporali e locali nubifragi a causa della bassa pressione che entrerà dalla valle del Rodano nel Mediterraneo.

