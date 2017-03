ANTONELLA LETTIERI / Cirò Marina: in stato di fermo un vicino di casa (Quarto Grado, 17 marzo 2017)

ANTONELLA LETTIERI, ULTIME NOTIZIE: IN STATO DI FERMO UN VICINO DI CASA (QUARTO GRADO, OGGI 17 MARZO 2017) - Ore di sgomento per gli abitanti di Cirò Marina, che in queste ultime ore hanno vissuto il fermo di un concittadino per l'omicidio di Antonella Lettieri. In base alle prime indiscrezioni, si tratta di Salvatore Fuscaldo, chiamato dagli inquirenti per un nuovo interrogatorio. In questi giorni, infatti, le autorità hanno interrogato amici e parenti alla ricerca di un sospettato, un atto dovuto come confermato dal Procuratore, ma che ora potrebbero finalmente identificare l'assasino della casalinga di Cirò Marina. In base a quanto riportato dai quotidiani locali, l'uomo sarebbe rientrato nelle indagini delle autorità fin dalle prime ore successive al delitto. Il fermo è scattato nelle prime ore della serata di ieri, quando l'uomo, di 50 anni, è stato prelevato dalle forze dell'ordine per essere trasportato nella Caserma della cittadina. Secondo le prime conclusono degli inquirenti, sottolinea TgCom24, il movente potrebbe essere di tipo economico.

ANTONELLA LETTIERI, ULTIME NOTIZIE: LA COPPIA DI CONIUGI INDAGATA ERA IN POSSESSO DELLE CHIAVI DELLA VITTIMA? (QUARTO GRADO, OGGI 17 MARZO 2017) - Chi ha ucciso Antonella Lettieri? E' questa la domanda ricorrente che ruota attorno al feroce omicidio di Cirò Marina, consumatosi lo scorso 8 marzo all'interno della sua abitazione. Un delitto di un'efferatezza rara e che si scontra oggi con l'omertà degli abitanti del paese in provincia di Crotone, sconvolti da quanto accaduto ma allo stesso tempo restii a farsi avanti con gli inquirenti. Il giallo sulla morte violenta di Antonella Lettieri sarà affrontato questa sera nel corso della nuova puntata di Quarto Grado, che porrà l'accento sulle ultime indiscrezioni e sulle novità importanti che lascerebbero presagire una svolta imminente. Stando a quanto emerso dalla trasmissione Pomeriggio 5, nelle prossime ore le Forze dell'Ordine intraprenderanno delle ricerche nella pineta sul Lungomare nord di Cirò Marina, alla ricerca dell'arma (o delle armi) usata per uccidere in modo barbaro la commessa 42enne. Il luogo indicato si troverebbe poco distante dall'abitazione nella quale si sarebbe consumato l'orrendo omicidio ma anche dalla casa nella quale vivono i due coniugi, Caterina e Salvatore, indagati come atto dovuto insieme ad un terzo uomo, coetaneo della vittima e con il quale la donna aveva una relazione sentimentale. Proprio sugli indagati si è concentrata ieri anche la trasmissione La vita in diretta, a testimonianza di come questo omicidio abbia sin da subito attirato l'attenzione mediatica, in attesa di una clamorosa svolta che potrebbe non tardare a giungere. Secondo l'inviata del programma di Rai 1, la prima persona giunta sul luogo del delitto la mattina del 9 marzo scorso sarebbe stata proprio la donna indagata. A chiamarla sarebbe stata la sorella gemella della vittima, preoccupata di fronte all'assenza in negozio di Antonella. L'indagata sarebbe giunta davanti alla porta sul retro, vedendola aperta. Dopo un veloce sguardo all'interno avrebbe richiamato la sorella della sua vicina invitandola a venire al più presto, avendo intravisto qualcosa che non andava, a partire dall'abitazione messa a soqquadro. Poco dopo, sarebbe giunto sul posto il cognato che si sarebbe trovato di fronte il cadavere della 42enne massacrato e riverso in una pozza di sangue. Stando alle indiscrezioni, i due coniugi indagati sarebbero stati in possesso delle chiavi di casa di Antonella Lettieri con le quali avrebbero avuto accesso da entrambe le porte presenti. Questo testimonierebbe il rapporto molto stretto con la vittima. Nonostante ciò, però, la coppia non intende parlare confermando così la facoltà di non rispondere della quale si sarebbe avvalsa anche nel corso dell'interrogatorio al cospetto degli inquirenti. Era stato lo stesso avvocato difensore dei coniugi, ai microfoni della medesima trasmissione, a dichiarare nei giorni scorsi: "In quella giornata erano super stressati, una giornata là in caserma senza mangiare, lo stress e tutto... Loro volevano anche rispondere ma sono stato io a consigliare di aspettare". In riferimento al rapporto dei suoi assistiti con Antonella Lettieri, il legale avrebbe sì confermato un legame molto stretto non solo con la vittima ma anche con la sua famiglia, eppure ha ammesso, smentendo le voci di paese: "Era una frequentazione assidua ma non si vedevano tutte le sere". Lo scorso 8 marzo, nell'orario in cui sarebbe avvenuto l'omicidio della donna, secondo l'avvocato la coppia di vicini si trovava in casa. Stando al movente, resta in piedi quello passionale ma non si esclude che l'assassino (o gli assassini) della 42enne abbia agito anche per motivi legati al denaro. Antonella, secondo le indiscrezioni raccolte a Cirò Marina, aveva prestato del denaro alla coppia di amici. Un nuovo particolare che entra nelle indagini e che potrebbe portare a nuovi dubbi sull'omicidio della commessa.

© Riproduzione Riservata.