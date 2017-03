Auguri festa del papà/ Video, immagini, frasi, dediche e sms: padri & figli, che show con la Disney!

AUGURI FESTA DEL PAPA' 2017: FRASI, IMMAGINI, DEDICHE, SMS E REGALI: CHE FESTA CON LA DISNEY! - In fondo una festa è anche uno show, e la Festa dei Papà che si apre domenica 19 marzo potrebbe essere passata in un modo originale per una volta. Al bando social, messaggini e dediche, bensì un tuffo nel passato per riscoprire la bellezza commovente di certi pomeriggi passati in casa da piccoli, dove costringevamo i nostri padri e le nostre madri a vedere i cartoni Disney. Alzi la mano chi almeno una volta non l’abbia fatto: e, puntualmente, i nostri “vecchi” che in maniera riluttante si sedevano sul divano sbuffando perché si perdevano le sintesi delle partite di calcio, iniziavano ad appassionarsi ai cartoni fino a volerli poi rivedere in gran segreto perché commossi dalle straordinarie ed epiche storie costruite dalla Disney in tanti e tanti anni di onorata carriera. E perché allora domenica non lo riproponete ai vostri papà? Non importa quanti anni si ha ora, quei capolavori non hanno età e non scadono mai: in questo video su YouTube vengono riassunti alcuni dei momenti più intensi proprio tra i padri e i figli dei vari cartoni. Si parte da Anastasia con lo zar Nicola II prima dell’arrivo del perfido Rasputin, oppure della malinconica Belle che in La Bella e la Bestia va a salvare il padre nel castello in cui troverà poi il suo amore particolare. E perché non ricordare anche Mulan, eroina cinese, con il vecchio padre che non voleva per lei il disonore della guerra e il rischio della morte? E poi ancora tanti e tanti ancora, il dramma di Simba e Mufasa nel Re Leone (c’è chi ancora piange di notte per quella scena in cui il cattivo zio Scar uccide il padre davanti al piccolo leoncino…) oppure il re dei mari Tritone e la figlia ribella Sirenetta… Insomma per ogni gusto e tipo, una festa dei papà Disney non sarà mai tempo perso! In fondo il vecchio Walt Disney era o non era il papà di tutti i cartoni animati passati, presenti e futuri?

AUGURI FESTA DEL PAPA' 2017: FRASI, IMMAGINI, DEDICHE, SMS E REGALI: I LAVORETTI HANDMADE PER IL BABBO - Non manca molto alla grande festa del Papà, solo tre giorni pieni pieni per poter organizzare l’idea perfetta per il vostro babbo: Vanity Fai ha avuto una buona idea e spinge già da parecchi giorni con la “nuova” moda dei lavoretti fai da te, detti in maniera british, “handmade”. Semplici, geniali alle volte e preparate dalle sapienti mani dei vostri figli (con magari qualche utile aiutino della mamma…). E allora, cosa preparare per il papà più speciale al mondo? Stop cravatte, o calzettoni strani, e via di libro dei ricordi, portachiavi riciclato e riciclabile per dipingerlo come si vuole, oppure anche un buon diploma ironico con dedica per il papà più coraggioso al mondo. Per i più “bambini” anche qualche gioco organizzato da voi figli, tipo una dama personalizzata o una bella scacchiera con le pedine immaginate e inventate dalla vostra farvene fantasia. E ovviamente, non potrà mancare il biglietto: semplice ma non banale, colorato ma non folle, inventato e… dedicato al vostro Papà. È la loro festa, ricordatelo, dunque olio di gomito pronto, avete ancora 72 ore per fare il biglietto più incredibile mai visto; un handmade che rimarrà nella storia!

© Riproduzione Riservata.