ESTRAZIONE ESSELUNGA 500 / Concorso 190 Fiat Lounge: attesa per codici Wow e numeri vincenti (oggi 17 marzo)

ESSELUNGA 500, ESTRAZIONE IN PALIO 190 FIAT LOUNGE: ATTESA PER I NUMERI VINCENTI (OGGI, 17 MARZO 2017) - Grande attesa per la settima e penultima estrazione del concorso Esselunga 500, promossa dal supermercato con la S lunga con l’estrazione ogni venerdì per otto settimane consecutive di 1500 Fiat 500 Lounge complessivi. Sono dunque 190 i piccoli gioielli Fiat ad essere estratti e consegnati anche oggi, venerdì 17 marzo 2017, dopo il clamoroso successo di queste ultime settimane. Oggi la nuova estrazione con i codici fortunati assegnati dal 9 marzo al 17 marzo: quelli che sono maturati con la vostra spesa di almeno 30 euro sono riportati in fondo allo scontrino, ma se lo perdete non vi preoccupate. Parteciperete comunque all'estrazione Esselunga 500, perché i codici sono collegati alla Carta Fidaty in possesso. I codici vincenti saranno pubblicati nei negozi Esselunga e sul sito della catena commerciale, dove potrete verificare se i vostri codici sono vincenti: dovrete solo inserire il codice WOW o quello della vostra Carta Fidaty. Questa stessa verifica è possibile anche attraverso l'app Esselunga. Vi ricordiamo che i codici WOW, che sono abbinati al numero di Carta Fidaty e quindi al suo titolare, non possono essere né ceduti né trasferiti a terzi. Non vi preoccupate, se vi accorgete che i vostri codici Wow sono in date precedenti, potete allora verificare con il link qui sotto se avete vinto durante la prima estrazione, altrimenti se la data è successiva non vi resta che attendere l’estrazione di settimana prossima, venerdì 24 marzo 2017, la grande chiusura del concorso Fiat-Esselunga. Questo pomeriggio sul sito ufficiale o l’app di Esselunga saranno pubblicati i numeri vincenti dei Codici Wow, per poter conquistare le esclusive 190 Fiat 500 Lounge. Allora, tutto pronto per la grande attesa?

ESSELUNGA 500, ESTRAZIONE IN PALIO 190 FIAT LOUNGE: COME FUNZIONA IL CONCORSO (OGGI, 17 MARZO 2017) - Nel concorso Esselunga 500, ogni settimana, per otto date in tutto, verranno messe in palio 190 Fiat 500, per un totale di 1.500 modelli messi a disposizione tramite il concorso. In alcuni negozi è previsto inoltre il ritiro di altri premi istantanei, come penne Aurora, oggettistica del brand Alessi e cesti Esselunga. Per verificare i codici in proprio possesso sono vincenti, basterà inserire il codice Wow oppure il codice della carta Fidaty sull'apposita App Esselunga e sul sito ufficiale della catena commerciale. Se sarete tra i fortunati vincitori, dovrete aspettare sabato 17 e domenica 18 giugno per la consegna delle autovetture: in quei giorni sono stati organizzati da Esselunga e Fiat due eventi presso la Sede Mirafiori Village di Torino. In particolare, la 500 Fiat Lounge è un 1.2 benzina da 69 cavalli ed appartiene alla Special Edition 1957. Il modello prevede il tettuccio in vetro fisso, luci diurne di tipo Led, volante in pelle dotato di comandi radio, airbad, climatizzatore, servosterzo dual drive, cruise control, sistema U Connect touchscreen dotato di tecnologia bluetooth e windows bag. Vi abbiamo fatto scaldare? Allora via col sogno, da oggi potrebbe essere realtà…

