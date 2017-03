ESTRAZIONE/ Eurojackpot n 11/2017 di oggi: i numeri vincenti, un 5+0 in Italia! (17 marzo)

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 17 MARZO 2017, CONCORSO N°11/2017, NUMERI VINCENTI - Non c'è scaramanzia che tenga quando c'è Eurojackpot di mezzo: dopo l'estrazione di oggi, venerdì 17 marzo, c'è un italiano in particolare che può esultare. I numeri vincenti sono stati estratti e hanno portato con loro buone notizie: in Italia è stato realizzato un 5+0 che vale ben 94.247,00 euro. Quattro vincite in Germania e una in Danimarca per questa categoria. Ancor più ricco è il valore dei premi per i nove fortunati che hanno realizzato il 5+1: quattro vincite in Germania, due in Finlandia, una in Croazia, Svezia e Danimarca, ognuna delle quali da 178.022,10 euro. Nessuno purtroppo ha conquistato la categoria più ambita, quella del 5+2, quindi l'assalto al premio più ambito va rimandato alla prossima settimana. L'Italia, però, fa registrare un risultato molto positivo e che la rilancia nella sfida con il resto d'Europa. Se non avete controllato ancora i numeri vincenti, siete nel posto giusto: in fondo alla pagina è stata segnata la combinazione fortunata di Eurojackpot.

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 17 MARZO 2017, CONCORSO N°11/2017, ULTIME CURIOSITÀ - L'estrazione di oggi di Eurojackpot rappresenta per gli italiani l'occasione migliore per esorcizzare la paura del venerdì 17: stasera l'assalto al ricco montepremi messo in palio potrebbe rompere definitivamente questa superstizione. Si arricchisce di significati, dunque, la sfida con il resto d'Europa per l'assalto al jackpot milionario: sono 17 i Paesi in gioco per intascare una somma da capogiro, ma l'Italia va rilanciata nel "palmares" di questo gioco. Il montepremi è salito a 40 milioni di euro, visto che la caccia a quello della settimana scorsa non ha prodotto i risultati sperati. La sfida per conquistare la categoria più ambita, il 5+2, è ricominciata, ma sono comunque tante quelle che possono regalarvi una somma interessante: si può vincere attraverso 12 categorie, da quella del 5+2 al 2+1. Di conseguenza, non basta indovinare tutti i numeri vincenti per intascare una somma considerevole. Lo sanno bene i quattro ce hanno fatto il 5+1 la settimana scorsa, vincendo così 372.000,20 euro o i due italiani che hanno vinto nella categoria 4+2, intascando 5.835,20 euro. Sono diverse le strade di Eurojackpot che possono portarvi al successo e in più di una può apparire la dea bendata. Vi farete trovare pronti? Questo è un gioco che può cambiare davvero la vostra vita, perché le somme in ballo sono così ricche che potreste ritrovarvi addirittura a corto di sogni! E parliamo comunque di un gioco semplice: dovete scegliere almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10, giocando due euro in ricevitoria o online. Valutate poi la possibilità di "abbonare" la vostra giocata, scegliendo se farla ripetere per un minimo di due fino ad un massimo di cinque concorsi. Il momento tanto atteso dell'estrazione di oggi dei numeri vincenti di Eurojackpot si avvicina, quindi ricapitoliamo quando avvenuto la settimana scorsa. I numeri vincenti sono stati: 13-18-20-35-46, Euronumeri 7-8. Siete pronti a far trionfare l'Italia? Buona fortuna con l'estrazione di Eurojackpot, ve ne servirà oggi!

ESTRAZIONE CONCORSO SISAL - EUROJACKPOT N°11 DEL 17/03/2017



I NUMERI VINCENTI DI EUROJACKPOT:

3-16-25-38-45

EURONUMERI:

7-8



(Fonte: Sisal)(Vi ricordiamo di controllare le vincite per le estrazioni del Eurojackpot e per tutti i concorsi Sisal sul sito Sisal.it o in ricevitoria, si declina ogni responsabilità per eventuali errori telematici nei numeri riportati)

© Riproduzione Riservata.