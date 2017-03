GIORNATA MONDIALE DEL SONNO 2017, LA CURA MAGGIORE PER IL BENESSERE GLOBALE DELLA PERSONA (17 MARZO) - Tanti auguri ai sognatori e gli insonni, che possono contare su una festa dedicata: la Giornata Mondiale del Sonno 2017. Su iniziativa della World Sleep Society, si vuole ricordare oggi, venerdì 17 marzo, quali sono le regole d'oro per poter dormire al meglio senza disturbi di alcun tipo. Una delle tante piaghe della popolazione attuale, che ha un impatto significativo sul benessere globale della persona. Secondo la statistica, sono infatti 12 milioni i cittadini di tutto il mondo a soffrire di disturbi del sonno, 4 milioni delle quali, sottolinea La Repubblica, sono affetti da insonnia di tipo cronico. Un problema che secondo gli studi clinici peggiora proprio in primavera, e quindi con l'avvicinasi dell'equinozio, dove i nostri ritmi di dormiveglia verranno ulteriormente stravolti. Una problematica che riguarda inoltre anche i più piccoli e di cui sono affetti 2 bambini su 10, in base ad una ricerca dell'Università di Parma.

GIORNATA MONDIALE DEL SONNO 2017, LA CURA MAGGIORE PER IL BENESSERE GLOBALE DELLA PERSONA (17 MARZO) - La qualità del sonno è tenuta in grane considerazione dai professionisti del campo medico. La Giornata Mondiale del Sonno 2017 ci ricorda infatti che molti incidenti stradali vengono provocati dall'assenza di sonno o disturbi ad esso collegati, così come il consumo errato di sostanze ipnotiche per la cura di alcune malattie di tipo cardiovascolare. Lo evidenzia il neurologo Vincenzo Tullo, responsabile dell'Humanitas a capo dell'ambulatorio sulle cefalee, che parla anche della riduzione del rendimento sia sul lavoro che nello studio come effetti collaterali di un sonno disturbato. Fra le principali fonti di stanchezza, ricorda Io Donna, anche l'abuso di caffè e la carenza di sonno. In media, ricorda il neurologo Luigi Ferini Strambi, un adulto dovrebbe dormire fra le 7 e le 8 ore per riuscire a riposarsi in modo adeguato.

© Riproduzione Riservata.