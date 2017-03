INCIDENTE STRADALE/ Padova, camion spazzatura contro auto: un morto (Ultime notizie oggi, 17 marzo 2017)

INCIDENTE STRADALE PADOVA: CAMION SPAZZATURA COLPISCE AUTO, UN MORTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 17 MARZO 2017) - Un incidente stradale mortale è avvenuto questa mattina a Padova. Un camion della spazzatura, secondo quanto riportato da PadovaOggi, ha perso la barra laterale di posizionamento del cassone scarrabile: sono stati colpiti i veicoli che arrivavano in senso opposto e una persona è morta e altre due sono rimaste ferite. L'incidente stradale si è verificato in via Vigonovese, all'altezza del ponte San Gregorio, intorno alle 6.15. Ad essere coinvolti sono stati un camion della nettezza urbana, due auto e un furgoncino. Sul luogo dell'incidente stradale sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto due conducenti rimasti incastrati all’interno di un piccolo veicolo commerciale e un’auto. E' morto l’autista di una terza auto, deceduto sul colpo, come accertato dal personale medico del Suem 118. I due feriti non risultano invece in gravi condizioni. Nell'incidente stradale è rimasta coinvolta anche una quarta auto, colpita di striscio dalla staffa del camion della spazzatura. Sul posto è intervenuto anche il personale della polizia locale di Padova per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi del caso.

© Riproduzione Riservata.