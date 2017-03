PADRE E FRATELLO SGOZZATI A PARIGI: FIGLIO KILLER URLA “ALLAH AKBAR”, MA NON È ISIS (ULTIME NOTIZIE) - Nuovo episodio gravissimo in Francia, questa volta a Parigi dopo in padre e un figlio sono stati sgozzati per strada: non sarebbe però un attentato Isis neanche dopo le primissime informazioni che arrivano dalla capitale francese che riportano di grida “Allah Akbar” prima dell’orrendo gesto omicida. Si tratta infatti di un enorme e assurdo dramma familiare: sarebbe infatti il figlio ad aver aggredito padre e fratello per strada con un coltello. Tutto avviene pochi minuti fa in Rue Montreuil, vicino all’ingresso di un condominio; il sito di Franceinfo parla di possibile "dramma familiare", mentre una fonte di polizia ha detto al Figaro che l'aggressore avrebbe urlato "Allah Akbar" e altre frasi riconducibili al jihadismo. L'uomo, che avrebbe ucciso il padre e il fratello, sarebbe stato fermato dalla polizia, che lo sta interrogando. Potrebbe anche essere confermato questa ultima notizia sempre all’interno di un dramma famigliare, specie se il nucleo fosse di origini arabe.

PADRE E FRATELLO SGOZZATI A PARIGI: FRANCIA ANCORA NELL’INCUBO ATTENTATI (ULTIME NOTIZIE) - La Franca ripiomba nell’incubo terrorismo anche con quest’ultimo episodio avvenuto nelle strade di Parigi: non sarebbe, esattamente come i due atti gravissimi di ieri, un reale attentato terroristico islamista, ma i tratti degli ultimi tre episodi in Francia restano comunque misteriosi e con elementi molti vicini ala modalità dell’Isis di seminare terrore. Molto probabilmente trattasi di emulazione sia per i due uomini sgozzati oggi a Parigi, con consumato dramma famigliare, sia per il liceale che ieri nella sua scuola di Grosse ha piazzato una bomba artigianale all’ingresso e poi è entrato sparando con un fucile a pompa e diverse pistole (e granate). Feriti, orrore e arresto immediato dopo quanto avvenuto in Provenza, non l’unico evento però avvenuto ieri, visto che tornando a Parigi il Fondo Monetario Internazionale ha ricevuto una lettera bomba esplosa nelle mani di un addetto che lavorava all’interno della sede Fmi, non distante dall’Arco di Trionfo. Un unico urlo di terrore continua in Francia anche in questo 2017, con la situazione Isis e “semplice” terrorismo di casa che tutt’altro che risolta.

© Riproduzione Riservata.