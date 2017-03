SAN PATRIZIO 2017/ Eventi, iniziative: Milano e Udine all'insegna del verde e dell'Irlanda (17 marzo)

SAN PATRIZIO 2017, EVENTI E INIZIATIVE: MILANO E UDINE ALL'INSEGNA DEL VERDE E DELL'IRLANDA (17 MARZO) - Al via la festa di San Patrizio 2017, la preferita dagli Irlandesi, ma che mette in moto persone da tutto il mondo all'insegna di una serata di divertimenti e fiumi di birra. Il St. Patrick's Day 2017 vedrà impegnate diverse città d'Italia in festeggiamenti variopinti, come accadrà in 220 piazze in tutto il mondo, che illumineranno di verde i propri monumenti. Dalla Russia al Giappone, e dall'Australia fino all'Olanda. L'Italia non può non unirsi al coro di festeggiamenti, partecipando all'iniziativa con Bologna, Cosenza, Massa, Pisa, Orvieto e Roma. Come già annunciato da Tv, Sorrisi e Canzoni, nella giornata di oggi ad illuminarsi saranno anche la Torre di Pisa, il Colosseo della Capitale, le Cascate del Niagara e la Grande Muraglia cinese. Il tutto per uno spettacolo mozzafiato tutto... verde!



SAN PATRIZIO 2017, EVENTI E INIZIATIVE: MILANO E UDINE ALL'INSEGNA DEL VERDE E DELL'IRLANDA (17 MARZO) - Milano è in festa per il San Patrizio 2017: il capoluogo lombardo della movida scende in piazza con molteplici iniziative per allietare la serata di cittadini e turisti. Lo annuncia il Jameson Village, che a partire dalle 18:30 darà vita ad una serata memorabile con street food, mercatini vintage e giri in mongolfiera. Per i più arditi e hot, anche un prete pronto a celebrare nozze lasti minute, per inaugurare al meglio il San Patrizio 2017. E visto che si parla di una festa irlandese, non poteva che rispondere all'appello il The Black Stuff di Udine, l'unico che può vantare di avere un posto nella Hall of Fame della Guinness, all'interno del museo della famosa birra. Il locale si ripromette di ricreare l'atmosfera tipica dei pub irlandesi nel giorno della festa del patrono nazionale. I clienti verranno accolti in un locale in cui si respira il calore della comunità in festa, fra musica, pinte di birra e tante chiacchiere.

