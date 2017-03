Sciopero scuola/ Oggi 17 marzo 2017: Buona Scuola, protestano docenti e personale Ata, info e orari

SCIOPERO OGGI SCUOLA, IN PIAZZA DOCENTI E PERSONALE ATA: INFO E ORARI (ULTIME NOTIZIE 17 MARZO 2017) - Sciopero della scuola oggi 17 marzo 2017: docenti e personale Ata scenderanno in piazza contro i decreti attuativi della Legge 107/2015, la Buona Scuola, la cui approvazione da parte delle Commissioni parlamentari è prevista proprio entro oggi. Con la protesta si vuole anche riportare l’attenzione sul problema del precariato e sul sistema di reclutamento degli insegnanti. Lo sciopero della scuola è stato indetto da Unicobas Scuola, Anief, Cobas Scuola, Feder.Ata, Cub Scuola, USB PI Scuola e OR.S.A., e prevede sit-in e cortei in varie città.

Ecco quali sono tutte le manifestazioni in programma, come riporta Studenti.it: Roma, alle ore 9.30 ritrovo davanti al Miur a Viale Trastevere, poi il corteo si sposterà davanti a Montecitorio dove ci sarà un sit-in; Torino, alle ore 9.00 in Corso Vittorio Emanuele-USR Piemonte; Venezia alle ore 10.30 a Riva de Biasio-USR Veneto; Bologna alle ore 9.30 a Piazza Santo Stefano; Firenze alle ore 9.00 in Piazza S. Marco; Napoli alle ore 9.30 in Piazza del Gesù; Cagliari alle ore 9.30 in Piazza Giovanni XXIII; Bari alle ore 10.00 in Via Castromediano-USR Puglia; Palermo alle ore 9.30 in Piazza Politeama; Catania alle ore 9.30 in Piazza Stesicoro. Viste le varie sigle sindacali che hanno indetto la protesta è prevista una grande partecipazione allo sciopero della scuola dei oggi 17 marzo 2017 e quindi in molte scuole le lezioni potrebbero essere a rischio.

SCIOPERO OGGI SCUOLA, IL SOTTOSEGRETARIO AL MIUR "ESISTE UN MARGINE DI MIGLIORAMENTO" (ULTIME NOTIZIE 17 MARZO 2017) - La scuola come terreno di incontro e di miglioramento, perché una possibilità di trarre qualcosa di positivo dalla Buona Scuola c'è. Questo il pensiero di Angela D'Onghia, la sottosegretaria al Miur e Senatrice, che ha sottolineato come la maggiore attenzione verrà prestata a tutti i soggetti chiamati in causa, affinché vengano vietati gli errori compiuti in passato. Il tutto sempre tenendo presente che al centro ci sono gli studenti, come sottolinea Orizzonte Scuola, ma che è necesaria una formazione qualificata e "sempre più vicina a standad ed obbiettivi internazonali, valorizzando in primis la crescita umana della persona". Solo in questo modo l'Italia potrà dichiararsi nuovamente competitiva rispetto all'offerta delle altre potenze. Partire dalle basi potrà inoltre dare "quel giusto slancio per entrare nel mondo del lavoro". L'intento del Miur sarà quindi di apportare un miglioramento significativo nella legge 107 e gli otto decreti attuativi della Buona Scuola.

