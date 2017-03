TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: sisma di 4.0M in Messico (17 marzo 2017, ora 1:43)

TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE IN MESSICO E METEO: SISMA DI 4.0M A VERACRUZ (17 MARZO 2017) - Trema il Messico a causa di un terremoto nelle prime ore di oggi, venerdì 18 marzo 2017. Veracruz è stata colpita infatti da un sisma di 4.0M individuato alle 00:11. Il punto colpito è stato localizzato inoltre a latitudine 17.47 e longitudine 94.27, ipocentro a 156 km di profondità. Non si evidenziano altri fenomeni tellurici di importanza critica dopo la mezzanotte, mentre in Italia l'ultimo sisma risale alle 23:41. Colpita la provincia di Macerata da un sisma di 2.0M, rilevato a 9 km di profondità. Il Centro Nazionale Terremoti ha rilevato l'altitudine a 43.05 e longitudine a 13.06. Interessate Pieve Torina, Pievebovigliana, Fiordimonte, Muccia, Fiastra, Monte Cavallo, Camerino, Serravalle di Chienti, Acquacanina, Ussita, Visso, Sefro, Bolognola, Pioraco, Caldarola, Serrapetrona, Cessapalombo, Castelraimondo, Fiuminata, Camporotondo di Fiastrone, Belforte del Chienti, Castelsantangelo sul Nera, Sarnano e Preci.

TERREMOTO OGGI E METEO: CIELO SERENO, QUALCHE NUVOLA NEL POMERIGGIO (17 MARZO 2017) - Il bollettino metereologico non prevede grandi stravolgimenti nelle prossime ore. Tempo stabile nelle regioni d'Italia, che possono contare sulla protezione dell'alta pressione. Fino a lunedì continuerà ad esserci quindi siccità e temperature al di sopra della norma, tipiche del periodo primaverile. Potrebbero verificarsi delle nuvole invece nel fine settimana, a causa di un movimento fra i Balcani e l'Europa Centrale, ma che non comporteranno precipitazione di elevata entità. Per riavere le piogge si dovrà attendere, secondo le previsioni di Meteo.it, almeno il prosssimo martedì, quando avverrà un cambio di rotta nella circolazione. Nella giornata di oggi, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso fino alle ore pomeridiane. Alcuni banchi di nebbia potrebbero verificarsi nella provincia di Ferrara e nel basso Veneto.

