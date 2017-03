Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: aboliti i voucher. Frena il populismo in Olanda (17 marzo 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 17 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). IL GOVERNO VARA LA LINEA DURA: ABOLITI I VOUCHER - Alla fine il Governo ha ripiegato sulla linea dura e ha scelto di abolire completamente i voucher vanificando così il referendum di maggio che infatti non si terrà. La decisione dovrebbe essere ufficializzata domani con l'adozione di un apposito decreto legge. Soddisfazione da sinistra ma delusione dai sindacati che si vedono scippare del referendum. I detrattori dei voucher raccolgono un risultato che solo fino a qualche tempo fa poteva dirsi insperato. Critici invece il Centrodestra e diverse associazioni datoriali che temono un ritorno al lavoro irregolare. Per Confindustria si tratta di una decisione deludente.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 17 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). FRENA IL POPULISMO IN OLANDA. BATTUTA D'ARRESTO PER IL MOVIMENTO DI WILDERS - Alle elezioni in Olanda dove vincono i liberali di Rutte, pur perdendo seggi, altissima la partecipazione che ha toccato l'80%. Entrano in Parlamento anche gli Antirazzisti. Grande risultato per i verdi. Il risultato elettorale olandese una ventata di ottimismo in Europa per l'arresto dell'antieuropeisti, mentre proseguono le tensioni fra Turchia e Olanda. Chiuse le urne ora inzia la fase più difficile: la costruzione di una maggioranza pronta a sostenere il nuovo Governo dei liberali.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 17 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). NO ALLA DECADENZA DI MINZOLINI - Il Senato ha votato contro la decadenza di Minzolini dal Parlamento. Per i 5 stelle è la fine della Legge Severino. Dopo la sentenza della Corte di Cassazione, la condanna a due anni e mezzo per peculato a danni di Minzolini quando all'epoca era Direttore del tg1. Nel mirino della difesa di Minzolini uno dei giudici che lo aveva condannato. Sostegno all'ordine del giorno di forza Italia promosso per chiedere l'autorizzazione a procedere akha trovato il voto favorevole di 137 senatori tra cui alcuni senatori del Pd ben 19. Astenuti Ichino e Zavoli. Per il M5s si tratta dell'evidente patto tra Forza Italia e il Pd.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 17 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). TORINO, PROSEGUONO LE INDAGINI SUGLI ABUSI - Continuano ad emergere inquietanti particolari dei fatti he hanno portato all'arresto del sessantanovenne Paolo Melalli, finito in cella quale responsabile di un'associazione che sfruttava la magia per blandire giovani vittime di violenza e abusi. 1400 i maghi a Torino con un numero di clienti di circa 90mila persone. Ma il caso di Torino è solo la punta di un iceberg che in Italia vede una crescita vorticosa di sette pronte ad approfittare della debolezza emotiva di persone in difficoltà. Si calcolano almeno 393 mila persone coinvolte da sette e vicende correlate. Non sempre però i fatti vengono denunciati.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 17 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). ALLARME MORBILLO, 130% IN PIÙ IN UN ANNO - L'ondata lunga del boicottaggio dei vaccini inizia a farsi sentire. 711 casi di morbillo dall'inizio dell'anno. In aumento anche i casi di trasmissione a livello sanitario. Dati allarmanti che vengono denunciati dal Ministero della Salute. Genitori scoprono cure per i propri figli. Dove non arriva la scienza ufficiale arriva l'amore dei genitori Dagli Usa a Trapani aumentano i genitori scoprono cure per salvare i figli da malattie molto gravi. Non solo cure ma dispositivi capaci di migliorare la vita dei propri figli. Casi di dedizione e caparbietà che alla fine riescono dove la scienza non era riuscita a dare dei risultati.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 17 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). ESPLOSIONE SULL'ETNA PER IL CONTATTO FRA LAVA E NEVE A 2750 METRI - Torna a farsi sentire l'Etna. Un'esplosione che torna a farsi sentire dpo due settimane dall'ultima esplosione. Investiti e feriti alcuninescursionistim tra loro anche un ricercatore di geofisica e vulcanologia. Altre due colate si dirigono verso la valle del Bove per fortuna inabitata.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 17 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). EUROPA LEAGUE, ROMA FUORI AVANTI MANCHESTER E CELTA VIGO - Termina agli ottavi di finale l'avventura della Roma in Europa League. La squadra di Luciano Spalletti vince 2-1, ma non ribalta il pesante passivo di una settimana fa quando i giallorossi cadevano 4-2 in Francia. Il Manchester United riesce ad andare avanti grazie a un secco 1-0, rete di Juan Mata nella ripresa. Sicuramente stupisce il 2-2 di Monchengladbach con i padroni di casa eliminati dai cugini dello Schalke 04. Passano al prossimo turno Besiktas, Genk, Celta Vigo, Ajax e Anderlecht oltre Lione, Manchester United e Schalke 04. I sorteggi ci saranno oggi per i quarti di finale.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 17 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). OGGI SORTEGGI CHAMPIONS, LA JUVENTUS ASPETTA - Ci saranno oggi i sorteggi per i quarti di finale di Champions League con la Juventus spettatrice interessata. I bianconeri di Massimiliano Allegri devono evitare tre top club che sicuramente potrebbero mettere in difficoltà tecnicamente e tatticamente la squadra. Si tratta ovviamente di Bayern Monaco, Real Madrid e Barcellona. La mina vagante è il Monaco, squadra meno blasonata e superata due anni fa proprio ai quarti di finale ma che gioca bene ed è molto più forte di ventiquattro mesi fa. Le altre tre sono le più abbordabili Borussia Dortmund, Leicester e Atletico Madrid anche se quest'ultima nessuno la vorrebbe incontrare visto che parte sempre tra le sfavorite ma negli ultimi tre anni è arrivata due volte in finale.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 17 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). TENNIS, INDINA WELLS, SORPRESA MLADENOVIC - Si sono giocati altri match interessantissimi di tennis per Indian Wells ieri. Sicuramente la sorpresa più grande è arrivata dalla sfida Wozniacki-Mladenovic. La danese ha vinto il primo set e sembrava destinata a una vittoria facile con un secco 2-0 quando si è svegliata la francese che prima ha preso in mano la partita e trascinato l'avversaria al tie break. Poi l'ha vinto incrinando le certezze della danese che accusava anche un problema alla caviglia e ha vinto con grande merito all'ultimo set con un secco 6-2. Staremo a vedere come andrà il suo percorso in un momento molto importante della sua carriera.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 17 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). BASKET, EUROLEGA: SCIVOLA OLIMPIA MILANO - Scivola Olimpia Milano nella giornata di Eurolega di basket. La squadra meneghina accusa un pesantissimo ritardo di quindici punti nel primo quarto della gara contro la Stella Rossa che di certo non regala sorrisi e che nonostante il grande impegno e i tre quarti successivi vinti (21-18, 19-17, 21-18) non riesce a vincere la partita che termina con il risultato di 71-78. E' per la squadra di Olimpia Milano un ko che sicuramente arriva per un blackout generale arrivato nei primi minuti di gara che ha pesato poi per tutto il match. Le altre gare terminano così: Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv 92-87, Panathinaikos-Real Madrid 88-82, Bamberg-Fenerbahce 78-83.

© Riproduzione Riservata.