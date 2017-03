VALANGA IN VALMALENCO/ In corso le ricerce per ritrovare alcuni sci-alpinisti dispersi

VALANGA IN VALMALENCO: IN CORSO LE RICERCE PER ALCUNI SCI-ALPINISTI DISPERSI (OGGI 17 MARZO 2017) - Questa mattina una valanga è caduta sulle montagne dell'Alta Valmalenco, dove sono attualmente in corso le ricerche per ritrovare alcuni sci-alpinisti che erano impegnati in un'escursione ad alta quota proprio nel momento in cui è venuta giù la valanga. L'allarme valanga è scattato questa mattina intorno alle dodici, sul posto sono arrivati subito due elicotteri insieme al Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, oltre ai militari del Sagf della Guardia di Finanza. Secondo quanto riportato dall'Ansa la zona dove si stanno concentrando le ricerche degli alpinisti è quella del massiccio del Bernina, ad oltre tremila metri di quota. Non è certo la prima volta che avviene una valanga nella zona dell'Alta Valmalenco, proprio lo scorso 20 aprile al confine tra la Valmalenco e la Svizzera fu recuperato il corpo di un giovane alpinista dopo giorni intere di ricerche. Si attendono ulteriori aggiornamenti.

