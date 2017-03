VENERDÌ 17, LA FOBIA DEL GIORNO "MALEDETTO": LE ORIGINI E LA STORIA (17 MARZO 2017) - Ed ecco un'altra nube all'orizzonte di tutte le persone scaramantiche. Anche oggi, venerdì 17 marzo 2017, potremo vivere "quel" venerdì, quell'infausto giorno che molti non nominano ed il cui numero spesso viene dimenticato dagli hotel più in voga. La paura del venerdì 17 affonda le sue origini nella credenza popolare, legata alla mitologia greca e latina, anche se alcuni aspetti sono tutti italiani. La fobia del 17 risale infatti in epoca pitagorica, a causa dell'imperfezione del numero, che si trova fra 16 e 18, due numeri perfetti. A questo si aggiunge anche il significato attribuito dalla smorfia napoletana al 17, che preannuncerebbe disgrazia. In una giornata come questa, i superstiziosi vorranno di certo evitare di attraversare una strada su cui si è incrociato un gatto nero, oppure passare al di sotto di una scala. Cosa succederà mai se ci dovesse capitare di rompere uno specchio? Per chi crede alle superstizioni ed all'aura di negatività del venerdì 17, questo infausto evento produrrà sette anni di disgrazie, in molti casi estesi anche alle generazioni future. Per smitizzare la paura legata a questo giorno, basti ricordare che in altri Paesi il numero sfortunato è il martedì 13, particolare che conferma, anche se non a livello scientifico, come la "maledizione del 17" è solo una leggenda per spaventare i bambini.

