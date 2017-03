VOUCHER ABOLITI/ La Commissione Lavoro accetta l'eliminazione: verso il referendum? (ultime notizie)

VOUCHER, LA COMMISSIONE LAVORO ACCETTA L'ELIMINAZIONE. VERSO IL REFERENDUM? (17 MARZO 2017) - Verdetto significativo della Commissione lavoro, che ha approvato l'eliminazione integrale dei voucher. Abrogati quindi gli articoli 48-49-50 dei Job Acts, che definivano la disciplina del lavoro accessorio, la definizione e il campo dell'applicazione e il coordinamento informativo a fini previdenziali. La decisione non verrà messa in pratica subito, ma si potrà usufruire di un periodo "bonus" in cui continuare ad utilizzare i buoni lavoro acquistati in precedenza. Il termine ultimo sarà comunque quello del prossimo 31 dicembre. Una volta entrata in vigore la legge, che dovrebbe avvenire nella giornata di oggi, sottolinea La Repubblica, i voucher non potranno più essere venduti. La questione sollevata dalla Cgil, che già aveva annunciato il ricordo al referendum, è stata quindi freddata da una decisione drastica della Commissione. In questo caso si è scelto di eliminare alla radice la problematica, ma qualcuno già paventa, come sottolineato da Patrizia Maestri, relatrice del decreto, che possano ritornare sotto altre forme.

VOUCHER, LA COMMISSIONE LAVORO ACCETTA L'ELIMINAZIONE. VERSO IL REFERENDUM? (17 MARZO 2017) - "E' la fine dei voucher", ha sottolineato nell'intervista la Maestri, ma la decisione della Commissione Lavoro ha già incontrato alcune polemiche. Il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ha infatti proposto nuovamente di ricorrere al referendum, in modo che si possa dibattere sulla questione. Un atteggiamento simbolico, secondo invece il Presidente della Commissione Lavoo del Senato, Maurizio Sacconi, che ha puntato il dito anche contro i 30 mila assegni previsti per i disoccupati. I dati riportano un dato di 3 milioni di cittadini rimasti senza lavoro, a favore dei quali si scatena in questo modo una battaglia "fra poveri". L'abolizione del voucher sembrerebbe inoltre comportare un passo indietro rispetto all'evoluzione del mercato del lavoro, come affermato da Sergio Pizzolante, il capogruppo di Area popolare, "soprattutto nei settori dei servizi del commercio e del turismo".

