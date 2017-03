AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: ferito grave sul Brennero (ultime notizie, oggi 18 marzo 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 18 MARZO 2017). FERITO GRAVE DOPO UN INCIDENTE SULL'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - Sull'autostrada del Brennero si è verificato un bruttissimo incidente con un ferito grave che è in prognosi riservato. Si tratta di un trentaquattrenne di Oggiono che si muoveva per lavoro con una Mercedes Classe C station wagon in direzione sud sull'autostrada. L'uomo ha tamponato un autoarticolato con grande forza e la macchina si è andata a infilare sotto il mezzo pesante. L'eliambulanza ha portato l'uomo in questione all'ospedale Santa Chiara di Trento dove è ancora oggi in situazione molto difficile. Non è noto sapere quali siano state le ferite più gravi, ma di certo l'incidente è stato veramente brutto e l'uomo ha riportato dei danni importanti e non si sa se permanenti. La speranza ovviamente è che l'uomo possa presto tornare a sorridere, uscendo da quello che è diventato all'improvviso un incubo.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 18 MARZO 2017). CANTIERI APERTI DI NOTTE - Come capita ormai sempre più spesso sono stati aperti anche stanotte dei cantieri sulle autostrade italiane come ha riassunto il sito istituzionale Autostrade.it. Partiamo dalla Tangenziale di Napoli dove proprio nella notte si è creata coda tra Doganella e Capodichino in direzione Pozzuoli proprio a causa dei lavori. Traffico segnalato anche sull'A8 Milano-Varese al chilometro dodici direzione Milano tra Legnano e Origgio ovest a causa di un cantiere. Sulla Tangenziale Napoli poi è stato deciso in entrambe le direzioni di chiudere l'uscita di Zona ospedaliera fino alle ore sei consigliando per chi proviene da Pozzuoli l'uscita Camaldoli e invece a chi viene dall'Allacciamento Diramazione Capodichino quella Arenella. La situazione sembra che comunque sarà risolta entro le sei della mattina quando sarà ristabilita la normale circolazione con la riapertura dell'uscita. Staremo a vedere poi se ci saranno delle complicazioni nelle prime ore del mattino, la cosa importante è sempre e comunque controllare con attenzione quello che segnalerà proprio il sito istituzionale aggiornato in tempo reale.

