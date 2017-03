ALLERGIE 2017: BOLLETTINO. COME "SOPRAVVIVERE" ALLA PRIMAVERA: CONSIGLI E RIMEDI - Per un italiano su tre la primavera non porta con sé buonumore e voglia di stare all'aria aperta, bensì allergie e malesseri. La bella stagione, una delle più attese, può trasformarsi in un incubo: il 40% delle persone coinvolte in uno studio commissionato da Assosalute ha, infatti, dichiarato di soffrire di qualche forma allergica e la metà di queste riesce a tenere a bada i fastidiosi sintomi con farmaci da banco, senza ricetta medica. Fanno, dunque, ricorso ad antistaminici e antiallergici, decongestionanti, vasocostrittori e corticosteroidi. Sono pochi gli italiani che fanno ricorso al vaccino contro le allergie, che tra l'altro colpiscono in particolare gli under 30: solo il 6,8% si vaccina. L'allergia non è altro che una reazione dell'organismo quando entra a contatto con sostanze estranee, cioè gli allergeni. Solitamente sono innocue, ma l'istamina è invece responsabile dei sintomi. Una diagnosi corretta è importante per impostare con lo specialista la terapia idonea, che prevede farmaci di automedicazione. Ce ne sono diversi: innanzitutto i sopracitati antistaminici, antiallergici e corticosteroidi, in forma spray o colliri, che sono usati per riniti e congiuntivi allergiche stagionali.

ALLERGIE 2017: BOLLETTINO. COME "SOPRAVVIVERE" ALLA PRIMAVERA: I CONSIGLI DA SEGUIRE - I medicinali, però, non sono l'unica soluzione per contrastare i sintomi delle allergie, per questo vi forniamo un elenco di consigli di cui tener conto ora che la primavera è alle porte. Innanzitutto vanno evitate le zone nelle quali la concentrazione pollinica è alta, quindi parchi e giardini, soprattutto nelle ore centrali e più calde. Ci sono anche calendari pollinici per conoscere le fasi di fioritura di erbe come le graminacee. Inoltre, non bisogna uscire all'inizio di un temporale, perché la pioggia facilita la liberazione di allergeni dai pollini. Il naso depura l'aria da alcune particelle, quindi cercate di non respirare con la bocca. Fumi, profumi e polveri stimolano l'insorgenza di starnuti, prurito e tosse, quindi è meglio starci lontano. Non è il caso poi di viaggiare in auto con i finestrini abbassati, visto che i climatizzatori sono dotati di filtri antipolline, che tra l'altro vanno sostituiti periodicamente. Se, invece, girate in bicicletta o in motorino, attrezzatevi di occhiali da sole e mascherina. Un altro rimedio contro pollini e allergeni è farsi la doccia e lavarsi i capelli, ma potete anche sostituire frequentemente le lenzuola e lavare spesso il pavimento più che usare l'aspirapolvere, a meno che non abbia filtri ad hoc. Infine, l'aria va ricambiata al mattino presto o alla sera tardi, quando la concentrazione dei pollini è inferiore.

