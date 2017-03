Auguri Festa del Papà / Frasi, immagini, dediche e sms: regali in legno per il vostro “Giuseppe”

AUGURI FESTA DEL PAPA' 2017: FRASI, IMMAGINI, DEDICHE, SMS: REGALI IN LEGNO PER IL VOSTRO “GIUSEPPE” - Volete davvero stupirlo il vostro papà? Volete fare degli auguri per la sua festa che si ricorderà per sempre? E allora fatevi ispirare dal senso profondo di questa festa: il 19 marzo è la festa di ogni padre perché è San Giuseppe, il padre di Gesù per i cristiani e il falegname per antonomasia nella simbologia storica. Ebbene, perché allora non dedicare e ragliare al vostro “vecchio” un bel lavoretto fatto a mano e costruito con il legno? Sarebbe un qualcosa di assolutamente un-conventional ma che potrebbe regalare al papà quel sorriso che la fatica del lavoro e il logorio della vita moderna genera in lui. Non ci sono età ovviamente, e più si cresce più si può puntare in alto con la preparazione (chiaramente se possedete una minima capacità pratica, non diciamo come Giovanni Mucciaccia e il suo Art Attack ma almeno un martello lo dovreste maneggiare). E allora via con vasetti per il bricolage, astucci per casa, cassetta degli attrezzi o dei più classici porta cd in legno e cornici sempre in…legno, bravi ci siete arrivati. Il vostro “Giuseppe” non potrà non essere felice, anche per il significato profondo rilanciato in questa Festa del Papà 3.0.

AUGURI FESTA DEL PAPA' 2017: FRASI, IMMAGINI, DEDICHE, SMS E REGALI: JANNACCI & JANNACCI, MUSICA E PADRI - Domani si festeggia la Festa del Papà 2017, una figura spesso utilizzata come destinatario di una canzone o di una poesia: la storia della musica è ricca di esempi in tale genere, spesso anche gridi disperati contro chi viene visto come fonte del male, fonte dell’abbandono o semplicemente come un “ente” troppo diverso da sè. Ebbene, in Italia e più precisamente a Milano, abbiamo un esempio in totale controtendenza come la storia di Paolo ed Enzo, un figlio e un padre che hanno scritto, suonato, si sono divertiti insieme e ora che Enzo non c’è più il figlio Paolo lo “porta” in giro per l’Italia con concerti, libri e dediche personali per ricordare a tutti chi era il mitico e umile Enzo Jannacci. Già, proprio il bizzarro e menestrello milanese scomparso qualche anno fa e che in tutti questi anni viene ricordato dall’opera viva e allegra del figlio Paolo, genio musicalmente e poliedrico direttore d’orchestra 3.0 a partire da un semplice pianoforte. Pensando ad una dedica commovente e viva nel giorno della Festa del Papà viene alla mente proprio l’operare di memoria tenuta in piedi dal figlio di Jannacci, coadiuvato dal grande affetto che Enzino ha lasciato nel pubblico milanese ed italiano. «Le canzoni di mio padre piacciono ancora perchè non sono classificabili e sono senza tempo. Sono storie, più o meno interessanti, più o meno importanti, che fanno riflettere o divertire ma che conquistano sempre la tua attenzione», raccontò anni fa Paolino in una intervista proprio sul valore del padre. «Innamorato della musica merito di papà Enzo? Credo di sì, ero un bambino esagitato ma timido e restio ad esprimermi. La voce di papà, la sua enorme energia e la sua musica mi hanno aiutato molto». In un periodo di forte crisi anche sociale la positività non “banale” o “stupida” di Enzo Jannacci manca come il pane; il figlio Paolo lo ricorda così, «la vita è una cosa meravigliosa, e deve essere vissuta cercando di migliorarsi come mi ha educato mio padre». Certo una lettera come quella che Paolino ha scritto ad Enzo dopo la sua morte è qualcosa che ogni genitore vorrebbe “sentirsi” dedicato da lassù e può rappresentare un messaggio di riflessione per qualsivoglia rapporto padre e figlio che domani nella grande festa di San Giuseppe si celebrerà. «Adesso non so come fare a trovarti. Ti sei nascosto e non riesco a trovarti - recitano le parole di Paolo -. Pare sia una cosa normale, un giorno, salutare i propri genitori... Ma 'normale' è solo per i libri di storia e non per gli esseri che respirano detti 'viventi'. E quello che mi raccontavi in segreto, con le tue parole, con gli sguardi e con le tue note, non fa più vibrare la casa di energia (...) Spero infine che quelli che ti vogliono bene, alzino il volume e la tua splendida voce possa riempire le loro case di gioia, amore e di grandi emozioni».

