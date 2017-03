DA BRIGATISTA A DIRIGENTE/ Ivana Cucco, nuova vita da dottoressa: "Conti saldati con il passato"

DA BRIGATISTA A DIRIGENTE SANITARIO: IVANA CUCCO. NUOVA VITA DA DOTTORESSA: "CONTI SALDATI CON IL PASSATO" - Nuova vita per l'ex brigatista Ivana Cucco: finita in carcere per rapina e banda armata, si è poi laureata in medicina con 110 e lode ed è stata assunta nell'azienda sanitaria di Novara. Un mese fa, invece, ha partecipato e vinto un concorso interno alla sua Asl, venendo quindi promossa a dirigente sanitario. È diventata, infatti, direttrice del "Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro", quindi ha ottenuto la qualifica di "ufficiale giudiziario" e percepirà uno stipendio lordo da dirigente statale pari a 106.206 euro. La notizia, riportata dal quotidiano varesino Prealpina, ha scatenato tantissime polemiche. Ivana Cucco è intervenuta per replicare, ribadendo di aver pagato il suo debito con la giustizia. «Per quei fatti ho pagato tutto. E ampiamente», ha dichiarato l'ex brigatista, che negli anni Settanta è stata la compagna di Walter Alasia, terrorista che il 15 dicembre 1976 aveva partecipato alla gambizzazione del deputato Dc Massimo De Carolis. Ivana Cucco è stata arrestata due volte: all'indomani della morte di Alasia, ma venne subito rilasciata, e poi per rapina in un circolo culturale di Milano, dove aveva lasciato volantini inneggianti alle BR. Per questo episodio è stata condannata il 4 novembre 1986 dalla Cassazione a quattro anni e sei mesi di reclusione per rapina e banda armata. «Oggi parla il mio lavoro, una laurea con il massimo dei voti, un curriculum costantemente arricchito e pubblicato nella massima trasparenza sul sito della Asl, informata da subito del mio passato e di questa storia che ogni tanto riaffiora», ha spiegato Ivana Cucco al Corriere della Sera. Dopo aver scontato la sua pena ha ottenuto un certificato di riabilitazione che le ha permesso di avviare il suo percorso professionale nella prevenzione: ha fatto, infatti, carriera con ricerche sul rischio di tumore in alcune aziende piemontesi e con interventi sui cantieri delle "morti bianche". Ora che ha pagato per il suo passato non vuol più parlare di Brigate Rosse e Walter Alasia. «Uno quando ha saldato i suoi conti dopo quarant’anni dovrebbe essere lasciato in pace», ha concluso Ivana Cucco.

