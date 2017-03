ERUZIONE ETNA/ Catania, chiuso aeroporto Fontanarossa: troppa cenere nell'atmosfera (oggi, 18 marzo 2017)

ERUZIONE ETNA A CATANIA, CHIUSO AEROPORTO FONTANAROSSA: TROPPA CENERE NELL'ATMOSFERA (OGGI, 18 MARZO 2017) - Continuano a Catania i disagi procurati dall'eruzione dell'Etna. Dopo l'incidente di giovedì, dove una decina di escursionisti sono rimasti feriti dai detriti a causa di un'esplosione avvenuta a 2700 metri di quota scaturita dal contatto fra la lava incandescente e la neve, ecco che i disagi oggi interessano soprattutto il trasporto aereo. Come riportato da La Repubblica, infatti, l'aeroporto di Catania Fontanarossa è rimasto chiuso dalla mezzanotte di ieri e per decisione dell'Unità di Crisi vi resterà fino alle 12 di oggi. A subirne le conseguenze sono stati soprattutto i passeggeri: ieri ad esempio è stato dirottato a Palermo il volo Trieste-Catania delle ore 01,00, mentre il Pisa-Catania e il Milano-Catania di Ryanair sono stati indirizzati su Comiso. A causare la chiusura dello scalo di Fontanarossa è stata l'elevata quantità di cenere presente nell'atmosfera, ma c'è anche chi si preoccupa delle eruzioni di lava. A tranquillizzare tutti c'ha pensato l'esperto Eugenio Privitera, direttore dell'osservatorio Etneo dell'istituto di geofisica e vulcanologia (Ingv), che a La Repubblica ha spiegato:"Lo scenario è rimasto inalterato con un'attività eruttiva di tipo stromboliano". Secondo lo studioso la colata lavica "ha percorso tutta la parete occidentale della Valle del Bove e ora si trova ai piedi della scarpata, a quota 1800 metri ma non c'è alcun rischio per i turisti. L'incidente accaduto giovedì è il sesto caso che registriamo in 18 anni". Insomma, l'Etna non fa paura: e a dimostrazione di questo fatto vi sono le migliaia di turisti che anche ieri si sono recati alle pendici del vulcano per gustarsi lo spettacolo eruttivo...

Eugenio Privitera, direttore dell'osservatorio Etneo dell'istituto di geofisica e vulcanologia (Ingv).lo scenario è rimasto inalterato con un'attività eruttiva di tipo stromboliano

© Riproduzione Riservata.