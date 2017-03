Estrazione/ Del Lotto di oggi e Superenalotto, 18 marzo: i numeri vincenti! (conc 33/2017, sabato)

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 18 MARZO 2017): LE VINCITE - Mentre aspettiamo le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, diamo uno sguardo a cosa è successo nell'ultimo concorso. Pioggia di euro su tutta l'Italia anche dopo l'ultimo concorso del Lotto e 10eLotto. I giocatori non sono mai stati così fortunati, specie chi è riuscito a raggiungere uno dei primi posti in classifica. Al primo posto 124.500 euro finiti nella provincia di Napoli, a Sorrento, dove un fortunello ha centrato una quaterna e quattro terni grazie ad una giocata sulla Ruota Nazionale. Secondo posto invece per la provincia di Messina: è di Giardini Naxos il vincitore che ha conquistato 60.237,50 euro grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi giocati su Tutte le Ruote. Infine un giocatore di Roma ha centrato una quaterna, quattro terni e sei ambi su Bari che lo hanno premiato con oltre 50 mila euro. Il 10eLotto porta invece in vetta la provincia di Como. Il vincitore è un cittadino di Erba, che grazie a 9 numeri indovinati su 10 ha ottenuto una vincita di circa 80 mila euro. Il premio ha ricevuto una maggiorazione grazie alla modalità frequente scelta dal giocatore. stessa giocata anche per Roma, dove un fortunatissimo giocatore ha conquistato più di 63 mila euro grazie ad un 9 pieno. 8 numeri indovinati invece per la provincia di Cagliari, Quartu Sant'Elena, che ha regalato ad un vincitore oltre 53 mila euro.

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 18 MARZO 2017): LA SMORFIA - Un sabato di relax per tutti i giocatori del Lotto e 10eLotto, almeno per chi ha già sfruttato queste ore per registrare la propria giocata. Per tutti gli altri il tran tran di questi giorni lavorativi continuerà ancora per un po', per cui meglio che raggiungano la ricevitoria più vicina il più in fretta possibile. Intanto, la nostra Rubrica vi intratterrà con la notizia scelta per oggi e l'interpretazione della nostra cara smorfia napoletana. Esiste un divieto molto particolare in Oregon, che non riguarda i cittadini, ma i residenti a quattro zampe. Nella piccola città di Eugene, infatti, è vietato l'accesso ai cani nel centro storico, a meno che i padroni non vivano nel quartiere oppure vi lavorino. Una delibera voluta a causa delle lamentele dei residenti, riguardo alla presenza di cani particolarmente aggressivi nella zona. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo il cane, 61, la passeggiata, 66, il quartiere, 68, l'aggressività, 67, e la legge, 14. Come Numero Oro, per gli amici del 10eLotto, scegliamo invece la circolazione, 70. Ed ora? Numeri vincenti in arrivo, tenetevi pronti con carta e penna.

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 18 MARZO 2017): LE QUOTE - Si ricomincia da zero per questa giornata in compagnia del SuperEnalotto. Il gioco Sisal ci riproporrà il Jackpot, con un premio da 20 milioni di euro. Uno scossone non da poco per tutti i giocatori che aspirano a diventare dei vincitori, ma anche per chi è riuscito a registrare un traguardo nell'ultimo appuntamento con il gioco. Le quote, come abbiamo già avuto modo di vedere, hanno subito un ribasso significativo, non tanto per i premi abbinati ad ogni combinazione, quanto per l'assenza del 5. Un vuoto che si fa sentire e non poco. Il compito di rendere felici due giocatori in particolare spetta quindi al 4+, che ha donato 54.755 euro. A seguire il 3+ da 3.270 euro, vinti da 64 appassionati, mentre il 4 distribuisce 547,55 euro a 403 giocatori. Si continua con 32,70 euro per il 3, registrati da 17.029 tagliandi fortunati, mentre 5,86 euro il premio che il 2 ha donato a 276.048 vincitori. Le quote standard partono come al solito dal 2+ che ha regalato 100 euro a ciascuno dei 1.409 vincitori. 10 euro ad ognuno dei 9.656 giocatori che hanno realizzato l'1+, mentre 5 euro tondi per lo 0+ ed i suoi 21.978 vincitori.

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 18 MARZO 2017): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - I giocatori del SuperEnalotto stanno già contando il bottino del Jackpot. Ognuno di noi, di certo i più avidi, fantasticano su quale tipo di cassaforte riservare per il proprio futuro tesoretto. Tutti gli altri preferiscono immaginarsi già in vacanza, in un'isola tropicale con un drink stretto in una mano. Oppure in montagna, o in qualsiasi luogo vogliate. Per qualcuno vorrà dire tirare un sospiro di sollievo, a causa di alcune difficoltà, ma per tutti rappresenterà un momento in cui fermarsi e riflettere su quale direzione prendere per fare la nostra prima spesa. KickStarter ci parla oggi di un progetto innovativo, che unisce il meglio dell'orologio tecnologico alle caratteristiche digitali. Stark potrà infatti monitorare la nostra frequenza cardiaca, i km fatti, le calorie bruciate, notificarci l'arrivo di telefonate o messaggi, il tutto grazie ad una comoda app da installare sul proprio smartphone. Il goal di 20 mila dollari è stato superato ormai da tempo, ma ci sono ancora 23 giorni di tempo per poter partecipare al progetto, anche con un piccolo versamento. Attenzione, numeri vincenti e premi in arrivo!

I NUMERI VINCENTI DELL'ESTRAZIONE DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10ELOTTO SARANNO PUBBLICATI APPENA DISPONIBILI

© Riproduzione Riservata.