FRANA LAGO MAGGIORE/ Statale 34, un morto e due feriti: la vittima è un motociclista

FRANA LAGO MAGGIORE: STATALE 34, MORTO UN MOTOCICLISTA SVIZZERO - Una frana si è staccata questo pomeriggio della montagna sotto la quale corre la strada statale 34 sul Lago Maggiore e ad avere la peggio è stato un motociclista svizzero, morto mentre si trovava a transitare proprio in quegli istanti. Il tragico incidente, come riportato da Varese News, ha avuto luogo in località Carmine, tra Cannero Riviera e Cannobio. La vittima, un 68enne originario del Canton Ticino, non è l'unica persona ad essere rimasta coinvolta dalla caduta dei pesanti massi staccatisi dalla montagna: altre due persone a bordo di una macchina, infatti, sono rimaste ferite, ma le loro condizioni per fortuna non sono gravi e non destano preoccupazione. Nulla da fare, invece, c'è stato per il motociclista elvetico, deceduto in ospedale dopo esservi stato trasportato con l'elisoccorso. Come riportato dall'Ansa, la strada che collega Verbania al confine svizzero è stata chiusa: sul posto, infatti, sono attivi i vigili del fuoco, che insieme alle forze dell'ordine stanno coordinando i lavori per mettere in sicurezza il tratto della ss34 sul Lago Maggiore dopo lo smottamento. L'edizione torinese online de La Repubblica sottolinea come la strada interessata dalla frana sia la stessa in cui dal 2014 si lavora per la messa in sicurezza: già nell'ottobre del 2014, a distanza di un mese una dall'altra, avevano avuto luogo due smottamenti che avevano costretto le autorità a chiudere il tratto.

