GIANNA DEL GAUDIO / Concluse le analisi dei Ris: Antonio Tizzani presto in carcere? (Oggi, 18 marzo 2017)

GIANNA DEL GAUDIO, ULTIME NOTIZIE: ANTONIO TIZZANI RISCHIA IL CARCERE, ATTESA PER LA DECISIONE DEL GIUDICE (NEWS, OGGI 18 MARZO 2017) - A quasi sette mesi dall'uccisione di Gianna Del Gaudio, l'ex professoressa in pensione sgozzata nella sua villetta di Seriate nella notte tra il 26 ed il 27 agosto scorso, potrebbe presto giungere il primo importante colpo di scena. Ad oggi, il solo nome iscritto nel registro degli indagati è quello del marito, l'ex ferroviere 68enne Antonio Tizzani, il quale ha sempre respinto i sospetti sul suo conto ed ha prontamente rispedito al mittente ogni tipo di accusa, mediatica e non, che lo ha interessato. A sua detta, infatti, a sgozzare la moglie 63enne mentre lui si trovava in giardino fu un misterioso uomo incappucciato, con tanto di occhiali fotocromatici, baffi chiari e mani scure (o forse solo insanguinate). Qualcuno che in realtà sarebbe stato visto solo dal marito indagato di Gianna Del Gaudio e che sarebbe stato addirittura in grado di sfuggire all'occhio indiscreto delle telecamere. Intanto, il mese scorso sono stati tolti i sigilli dall'abitazione divenuta il luogo del delitto della donna e Antonio Tizzani ha prontamente avanzato il desiderio di farci presto ritorno, auspicando addirittura di parlare con il fantasma della compianta moglie, come dichiarato dallo stesso nel corso di una recente intervista. In contemporanea a tale episodio, come rivelava Il Giorno nella sua edizione online, era stata resa nota la relazione dell'anatomopatologo Andrea Verzelletti, consulente dell'accusa, il quale parlando della lama del cutter rinvenuto a poche centinaia della casa della vittima lo aveva definito "astrattamente compatibile" con le ferite trovate sul corpo di Gianna Del Gaudio. Ciò aveva fatto intendere che quella ritrovata sarebbe potuta essere proprio l'arma del delitto. Sul medesimo cutter, secondo le indiscrezioni era stata ritrovata anche una piccolissima traccia di materiale genetico riconducibile al Dna di Antonio Tizzani. La traccia in questione era al vaglio degli uomini dei Ris di Parma, la cui relazione si attendeva da settimane. Ed è proprio in questo clima di importanti attese che giunge l'ultima novità in merito al delitto di Gianna Del Gaudio, resa nota nella giornata di ieri da L'Eco di Bergamo nell'edizione online: i Ris di Parma avrebbero terminato la loro relazione, già consegnata al gip e agli avvocati difensori di Antonio Tizzani. Gli accertamenti riguarderebbero sia il luogo del delitto di Gianna Del Gaudio che la possibile arma, il grosso cutter ritrovato alcuni mesi dopo a 400 metri dalla villetta. Dopo le prime anticipazioni sulla lama, resterebbe ora da capire se la traccia genetica repertata sull'arma da taglio sia o meno attribuibile all'indagato. A tal proposito, il genetista Giorgio Portera aveva già definito il profilo "parziale" e riportante "difficoltà interpretative", al contrario della tesi degli inquirenti per i quali apparterrebbe invece al marito della vittima. L'ultima parola, a questo punto, spetterà al giudice il quale nei prossimi giorni dovrà decidere se disporre la misura cautelare nei confronti di Antonio Tizzani, da sempre autoproclamatosi "innocentissimo" rispetto al delitto della moglie.

© Riproduzione Riservata.