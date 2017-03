INCIDENTE STRADALE/ Ponsacco, superstrada Fi-Pi-Li: un morto in tamponamento (Ultime news oggi 18 marzo 2017)

INCIDENTE STRADALE PONSACCO, SULLA SUPERSTRADA FI-PI-LI: UN MORTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 18 MARZO 2017) - Incidente stradale mortale questa mattina sulla superstrada Fi-Pi-Li all'altezza di Ponsacco, in provincia di Pisa. In base a quanto riportato da PisaToday l'incidente si è verificato intorno alle ore 7.30 al chilometro 57, vicino all'uscita per Ponsacco. Ci sarebbe stato uno scontro fra due mezzi, un tamponamento: secondo le prime informazioni sulla dinamica di questo incidente stradale un passeggero coinvolto nello scontro è uscito dal proprio mezzo ed è stato investito da un altro veicolo che stava sopraggiungendo. Quest'ultimo ha cercato di evitarlo ma non c'è riuscito e l'automobilista è morto. I tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 sono stati vani. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Livorno ed i Vigili del Fuoco di Cascina. L'incidente stradale ha bloccato il traffico nel tratto tra lo svincolo Gello-Bivio Allacciamento Diramazione per Pisa e lo svincolo Pontedera Ovest-Ponsacco in direzione Firenze. Per tutti gli automobilisti in viaggio sulle autostrade e superstrade il consiglio è sempre di prestare massima prudenza alla guida e di rispettare le norme del codice della strada, in particolare quelle che riguardano le distanze di sicurezza e i limiti di velocità.

