Lo schiaffo ai figli è reato/ Giordano Bruno Guerri: “colpito col mestolo ero ancor più ribelle”

LO SCHIAFFO AI FIGLI E' REATO: ECCO PERCHE' LA CASSAZIONE HA RAGIONE (OGGI, 18 MARZO 2017) - Al contrario di Mosca dove picchiare i figli (e la moglie) è stato depenalizzato a illecito amministrativo in Italia dare uno schiaffo al figlio è reato. Lo ha stabilito la Cassazione sovvertendo le antiche tradizioni che prevedevano punizioni corporali nei confronti dei figli che non si comportavano bene. Secondo lo scrittore e storico Giordano Bruno Guerri su Il Giornale la Suprema Corte ha ragione e anche i pedagogisti ritengono sbagliati schiaffi e percosse dei genitori sui figli. Per la Cassazione, spiega Guerri, "lo schiaffo influisce negativamente sulla personalità del bambino, quindi la legge protegge il minore, anche dai genitori". C'è chi, come inizialmente lo stesso Guerri, potrebbe ritenere questa un'ingerenza dello Stato nella vita privata dei cittadini e nella libertà e autonomia degli individui e delle loro scelte.

In realtà, sottolinea lo scrittore, i figli non appartengono a mamma e papà ma sono delle persone autonome e in quanto tali non devono essere cresciute a percosse per farle diventare migliori. Dunque secondo Giordano Bruno Guerri è giusto che gli schiaffi ai figli siano reato. Ma ancor prima della sentenza della Cassazione, per lo scrittore, è l'evidenza della loro inutilità a far riflettere come lui stesso ha capito sulla sua pelle. "Ragazzino ribelle - scrive Guerri - so bene di esserlo diventato sempre di più ogni volta che mia madre - ti voglio bene, mamma - mi inseguiva per colpirmi sulle cosce nude con il mestolino di legno; e ho il ricordo netto dei miei compagni passivi che diventavano sempre più passivi, timorosi nell'animo, a ogni botta o bottarella, fino a smettere di riceverne. Oggi non li invidio, e risparmierò ai miei figli sia la pena che provavo io, sia quella che provavano gli amici miei miti".

