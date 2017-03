PREVISIONI METEO/ Ultimo maltempo al nord, mentre al sud si va al mare (oggi, 18 marzo 2017)

PREVISIONI METEO E MALTEMPO: AL CENTRO-SUD E' GIA' PRIMAVERA (OGGI, 18 MARZO 2017) - Al centro sud del nostro paese ormai è arrivata la Primavera. Anche nella giornata di oggi, sabato 18 marzo 2017, ci sarà sole nonostante l'ultima ondata di maltempo prevista al nord. Partendo dal Lazio arrivando alle isole Sicilia e Sardegna vedremo cielo tranquillo un po' ovunque se si fa eccezione del confine tra Campania e Calabria dove il cielo sarà a tratti coperto ma sempre e comunque con delle schiarite. Nel pomeriggio ci saranno più nuvole, ma comunque la giornata rimarrà piuttosto interessante e la possibilità per alcuni di andare al mare a fare una passeggiata col sole potrebbe non essere un'utopia. La sensazione è che si possa passare davvero una bella giornata grazie a delle previsioni del tempo che obbligano anche a mettere le felpe negli armadi in alcune località. Basti pensare che le temperature massime arrivano addirittura a ventuno gradi a Bari nel pomeriggio.

PREVISIONI METEO E MALTEMPO: L'INVERNO REGALA L'ULTIMA GIORNATA DI MALTEMPO AL NORD (OGGI, 18 MARZO 2017) - La Primavera arriverà ufficialmente tra tre giorni quando il calendario ci dirà 21 marzo 2017. Oggi, sabato 18, però l'inverno potrebbe regalare un ultimo, fastidioso, giorno di maltempo per il nord del nostro paese. Partiamo dalla mattina quando ci saranno precipitazioni miste a neve su Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta. Invece vedremo qualche leggera pioggia sulla Liguria nel versante di Levante. Nel pomeriggio la neve si farà presente anche sull'alta Lombardia. Nonostante questo nel pomeriggio le temperature saranno anche piuttosto alte, basti pensare che sono previsti diciannove gradi a Bologna. Il cielo sarà comunque coperto un po' ovunque nel settentrione, con le temperature minime che saranno protagoniste nella prima mattina con i cinque gradi di Aosta. Staremo a vedere se miglioreranno le cose almeno nella giornata di domani.

© Riproduzione Riservata.