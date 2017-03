RICKY TOGNAZZI E SIMONA IZZO/ Furto: il quarto subito dalla coppia in pochi anni

RICKY TOGNAZZI E SIMONA IZZO, PER LA COPPIA QUARTO FURTO SUBITO – Nuova disavventura per la coppia formata da Ricky Tognazzi e Simona Izzo. I due attori sono stati vittima, nella propria villa romana ubicata in via della Pisana. Si tratta del quarto furto subito con i ladri che in questo caso sono entrati forzando una finestra. Una volta arrivati all’interno dell’abitazione si sono focalizzati su una cassaforte che sono riusciti ad aprire portando via diversi oggetti di valori tra orologi e gioiello per un bottino che sembra essere stato abbastanza corposo. Sul posto è arrivata la polizia che dopo aver preso i rilievi ha dato il via alle indagini per cercare di arrivare ai responsabili. Come detto non si tratta del primo furto subito nella loro villa per Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Nel 2008 furono derubati in casa mentre dormivano nella notte del 18 febbraio nonostante avessero provveduto a rinforzare la sicurezza della villa con tanto di porte blindate. In quella occasione non solo i ladri portarono via delle importanti tele risalenti al Seicento e dunque di un certo valore oltre ad argenteria e vasi in cristallo, ma seguendo quanto fatto nel celeberrimo film di Mario Monicelli, I soliti ignoti, hanno anche avuto tempo e la spavalderia di svuotare il frigorifero consumando in cucina un gustoso arrosto di maiale. Soltanto il mattino seguente i malcapitati Tognazzi e Izzo si sono accorti di quanto successo nel corso della notte.

