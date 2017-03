Sparatoria aeroporto Orly/ Parigi, uomo ucciso e scalo chiuso: aveva forzato posto di blocco e ferito agente

SPARATORIA AEROPORTO ORLY A PARIGI, ASSALITORE UCCISO AVEVA FORZATO POSTO DI BLOCCO E FERITO AGENTE (OGGI, 18 MARZO) - L'aggressore ucciso nella sparatoria all'aeroporto di Orly a Parigi, secondo gli inquirenti, sarebbe la stessa persona che, prima dell'assalto allo scalo, ha forzato un posto di blocco durante un controllo stradale a nord della città e ha ferito un agente di polizia. Dopo la sparatoria l'aeroporto è stato chiuso e secondo quanto riferito da La Repubblica l'operazione di artificieri e poliziotti è ancora in corso per escludere la presenza di eventuali ordigni. Sono stati evacuati il terminal Sud, dal quale sono state fatte uscire circa tremila persone, e il terminal Orly Ovest: tutti i voli in arrivo all'aeroporto di Orly sono stati dirottati all'aeroporto Charles de Gaulle, a nord di Parigi. Un testimone, Franck Lecam, riporta sempre il quotidiano, racconta così la sparatoria: "Ero in fila per il check-in sul volo per Tel Aviv quando abbiamo sentito tre o quattro colpi esplosi vicino. L'intero aeroporto è stato evacuato".

SPARATORIA AEROPORTO ORLY A PARIGI, RUBA ARMA AD UN SOLDATO: ASSALITORE UCCISO DAI MILITARI (OGGI, 18 MARZO) - Momenti di terrore a Parigi, dove pochi minuti fa è andata in scena una sparatoria ad Orly, il secondo aeroporto più grande della capitale francese. Come riportato da Le Parisien, un uomo è stato ucciso all'interno dello scalo da alcuni militari dopo aver sottratto l'arma di un soldato impegnato nell'operazione Sentinelle. In questi frangenti è in corso una vasta operazione di polizia nell'ottica di un allarme terrorismo incombente, con gli agenti impegnati a verificare la sicurezza dello scalo che hanno impedito a molti passeggeri di completare lo sbarco dai propri voli, mentre un'altra fetta dell'aeroporto di Orly è stata fatta evacuare. La conferma che la tensione per un eventuale attentato in Francia è elevatissima arriva anche dalla notizia che la metropolitana Orlyval, che collega la RER Antony (Hauts-de-Seine) e l'aeroporto di Orly (Val-de-Marne), è stata interrotta per motivi di sicurezza e la ripresa del traffico non è prevista prima di mezzogiorno. Sul luogo è atteso il Ministro dell'Interno Bruno Le Roux, mentre gli artificieri sono già al lavoro per verificare l'eventuale presenza di ordigni esplosivi all'interno dello scalo. Gli occhi dei francesi sono puntati sull'aeroporto di Orly: l'allerta terrorismo rimane altissima.

