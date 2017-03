San Giuseppe/ Santo del giorno, il 19 marzo si festeggia il papà di Gesù

SAN GIUSEPPE: IL 19 MARZO SI CELEBRA SAN GIUSEPPE - San Giuseppe è celebrato il 19 marzo, ed è il patrono della chiesa universale, dei falegnami, degli operai e degli artigiani. Poco si sa purtroppo della vita di san Giuseppe, il prescelto marito della Vergine Maria e il padre che ha cresciuto sulla terra Gesù Cristo. Per apprendere di più della persona di san Giuseppe, bisogna affidarsi agli scritti apocrifi che lo riguardano come il "Protovangelo di Giacomo" e i Vangeli di Matteo e Luca: quest'ultimo parla di un san Giuseppe carpentiere, un uomo buono e disponibile a compiere la volontà del Signore, accettando di divenire parte di un progetto che lo vede sposo fedele di Maria e figura paterna di un'indubbia morale per il bambino Gesù. E' a lui che l'angelo, durante un sogno, ordina di scappare in Egitto per sfuggire all'ira di Erode che si sta scatenando su tutti i bambini di Betlemme, per poi avvisarlo che il pericolo è scomparso con la dipartita di Erode. Ma san Giuseppe, che assai teneva alla sua famiglia, nel timore che la persecuzione ritornasse anche con Archelao, successore del terribile Erode, decise di stabilirsi in Galilea.

Si pensa che san Giuseppe morì circondato dall'amore di Gesù e Maria (per questo san Giuseppe è il protettore dei moribondi che stanno per affrontare la morte col conforto della fede), prima dell'ingresso nella vita pubblica del suo figliolo. Molte sono le chiese che dicono di conservare le sante reliquie: a Parigi, nella chiesa di "Notre Dame" sembrano siano conservati gli anellini di fidanzamento appartenuti a Giuseppe ed a Maria, mentre nel monastero parigino dei Foglianti pare sia custodita una parte della cintura; in Germania, ad Aquisgrana vi sarebbero i calzari di san Giuseppe; in Italia, nella chiesa di "Santa Maria degli Angeli di Firenze" è custodito un bastone che si dice sia appartenuto a san Giuseppe.

SAN GIUSEPPE, SANTO DEL GIORNO: IL CULTO - Il culto di san Giuseppe ebbe diffusione sopratutto nel XV secolo, e solo nel 1621 per volontà di Gregorio XV fu dichiarata la festa di precetto dedicata a san Giuseppe il 19 marzo. Nell'Italia del sud alla figura di san Giuseppe sono associati il pane, le tavole imbandite e i falò: a Salemi gli altari delle chiese il 19 marzo sono decorati con il pane; nel Salento, a Faggiano e a San Marzano, la chiesa benedice i pani per poi offrire cibi della tradizione a tutti i fedeli. Un'antichissima tradizione propriamente salentina riguarda poi le "Tavole di San Giuseppe": il rito prevede la preparazione di una tavola alla quale si siedono i tre componenti della Sacra Famiglia (Maria, Giuseppe e Gesù) a cui si possono aggiungere al massimo tredici "santi" cioè ospiti, sempre in numero dispari. E' san Giuseppe a dare il via al pranzo, decidendo le pause tra una portata e l'altra, e il tutto scandito dalle ferventi preghiera. A Roma nella chiesa di "San Giuseppe dei Falegnami" in occasione della festa di san Giuseppe vengono serviti gustosi bignè e le tradizionali frittelle.

SAN GIUSEPPE, SANTO DEL GIORNO: PATRONO DI ORVIETO - Molte sono le città di cui san Giuseppe è patrono, da Osimo a La Spezia, da Bagheria a S.Agata Militello, fino ad Orvieto. Orvieto è senza dubbio una delle città più antiche del nostro paese, risalendo all'epoca etrusca. Il simbolo della città umbra è senza dubbio il "Duomo", risalente al 1290 e realizzato in splendido stile gotico italiano, al cui interno è conservato il "Sacro Corporale". Bellissima poi la "Piazza del Popolo" sulla quale si affaccia il "Palazzo del Capitano del Popolo" del XIV secolo. Tra i gioielli della città ci sono le cavità sotterranee scavate nel corso dei secoli dagli abitanti: trattasi di una vera città sotterranea ricca di mistero e fascino, con tanto di grotte e pozzi come il "Pozzo di San Patrizio" profondo ben 62 metri.

I SANTI E I BEATI DEL 19 MARZO - Il 19 marzo sono festeggiati il Sacro Manto di S.Giuseppe, i santi Giovanni, Quinto e compagni, Alcmondo e i beati Sibillina Biscossi, Marco da Montegallo, Vincenzo Prennuschi, Narciso Giovanni Turchan, Marcello Callo, James Liach Candell, Andrea Gallerani, Isnardo da Chiampo, Giovanni da Parma e Ramon Liach Candell.

