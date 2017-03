Sciopero treni oggi/ Trenitalia Liguria 18 marzo 2017 e domenica: stop 24 ore, info e treni garantiti

SCIOPERO TRENI OGGI, 18 MARZO 2017: STOP TRENITALIA LIGURIA FINO A DOMENICA 19 MARZO - Disagi nel trasporto ferroviario per lo sciopero dei treni oggi di Trenitalia in Liguria. Il personale della Direzione Regionale Liguria di Trenitalia si fermerà dalle 21.00 di oggi 18 marzo alle 21.00 di domani, domenica 19 marzo. Si tratta di una protesta di 24 ore che è stata indetta dalle segreterie regionali della Liguria delle Organizzazioni sindacali di Filt-Cigl, Fit-Cisl, Orsa Ferrovie e Fast Mobilità. Trenitalia fa sapere a tutti i viaggiatori che per quanto riguarda i treni di lunga percorrenza è stato predisposto uno speciale programma di circolazione, che comprende e integra i servizi essenziali previsti in caso di sciopero. E anche sulle linee regionali è prevista l’effettuazione di servizi, con particolare attenzione a quelli a maggiore traffico di viaggiatori. Lo sciopero di Trenitalia Liguria potrà comportare modifiche al servizio ferroviario anche prima dell’inizio dell'agitazione e dopo la sua conclusione. E' escluso dallo sciopero treni oggi il personale della manutenzione rotabile, la cui protesta è stata differita al prossimo 3 aprile. Sempre per quanto riguarda i trasporti è stato indetto uno sciopero oggi anche a Bari. I dipendenti dell'azienda di Trasporto Pubblico Locale Amtab SpA si fermeranno dalle ore 08.30 alle ore 12.30. Si tratta di una protesta che è stata proclamata, a livello aziendale, dai sindacati Cisas e Confail.

CLICCA QUI PER LE INFORMAZIONI SUI TRENI GARANTITI TRENITALIA LIGURIA

