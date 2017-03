Terremoto Oggi/ Ingv, ultime scosse: Marche, sisma M 1.5 ad Ascoli Piceno (18 marzo 2017, ora 1:20)

TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE E METEO: MARCHE, SISMA M 1.5 AD ASCOLI PICENO (18 MARZO 2017) - La giornata si è aperta con una nuova scossa di terremoto, ma per fortuna poco intensa: il sisma è avvenuto oggi alle 00:15 in provincia di Ascoli Piceno ed è stato di magnitudo M 1.5 sulla Scala Richter. Niente a che vedere con le scosse che hanno devastato nei mesi scorsi il Centro Italia: quella di oggi, infatti, non ha provocato alcuna conseguenza. Il terremoto è stato segnalato dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che ha localizzato l'epicentro con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 42.74, longitudine 13.28 e ad una profondità di 14 chilometri. I Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro della scossa di terremoto sono i seguenti: Arquata del Tronto (AP), Accumoli (RI), Acquasanta Terme (AP), Montegallo (AP), Amatrice (RI), Norcia (PG), Cittareale (RI), Montemonaco (AP), Valle Castellana (TE) e, infine, Castelsantangelo sul Nera (MC).

TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE E METEO: ALTA PRESSIONE NEL WEEKEND (18 MARZO 2017) - Sarà un weekend "asciutto" quasi ovunque: l'alta pressione domina l'Italia, quindi le giornate di oggi e domani saranno caratterizzato dall'arrivo delle nubi. In particolare le previsioni del tempo di oggi indicano nuvolosità irregolare al Nord con qualche debole fenomeno sui settori alpini di confine e sulla Liguria di levante. Per quanto riguarda, invece, il centro, cielo coperto sull'alta Toscana anche con possibile pioviggine, soleggiato altrove, al massimo con poche nubi sparse. Sereno in Sardegna, come riportato da IlMeteo.it. Sud in prevalenza soleggiato, al massimo con qualche addensamento innocuo sui rilievi calabresi. Temperature in aumento su gran parte delle regioni, ma soprattutto al Centro-Nord: i valori massimi in Pianura Padana e sulle valli alpine potrebbero superare anche i 21/22°. Domani cielo poco o parzialmente nuvoloso ovunque, ma addensamenti più intensi potrebbero verificarsi sul Triveneto, Liguria e lungo le coste peninsulari tirreniche. Previste isolate e rare precipitazioni tra Salernitano e Cosentino costieri.

