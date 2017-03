ZEPPOLE DI SAN GIUSEPPE, DOLCE PER LA FESTA DEL PAPÀ: LA STORIA DI UNA RICETTA LEGGENDARIA - Domani si festeggia la Festa del Papà e la tradizione vuole che vengano preparate le Zeppole di San Giuseppe, uno dei dolci più buoni del Sud Italia, conosciuto anche nel resto del mondo. Si tratta di una ciambella fritta soffice, su cui va adagiata un po' di crema pasticcera aromatizzata al limone con una dolcissima amarena a completare l'opera. La paternità della Zeppola di San Giuseppe spetta a Napoli, dove nel Seicento il santo protettore Giuseppe veniva onorato a marzo con fritti di pasta lievitata. La ricetta si è poi arricchita nel tempo fino ad arrivare alle Zeppole di San Giuseppe che tanto adoriamo. Non è ancora chiaro se siano state create nel convento di Santa Patrizia o in quello di San Gregorio Armeno, ma la storia afferma che la prima ricetta di questo dolce risalga al 1837 e sia stata scritta dal gastronomo napoletano Ippolito Cavalcanti, Duca di Buonvicino. Stando a quanto riportato da La Voce di Maruggio, il termine "zeppola" potrebbe derivare dal latino "cippus", zeppa, un pezzo di legno usato per livellare, o più probabilmente da "serpula", serpe, che richiama la forma del serpente acciambellato. La Zeppola di San Giuseppe potrebbe avere origini ancor più remote, visto che alla corte di Ramsete III, nell'antico Egitto, venivano preparati dei dolci fritti in olio e grasso bollente a forma di lumaca o appunto di serpente, ritenuto un animale sacro. Qualcosa di simile veniva realizzato anche nella Magna Grecia e nell'Antica Roma, quindi è evidente il motivo per il quale si tratta di un cibo sacro per i meridionali. Non mancano comunque le varianti: anziché nell'olio per la frittura, le Zeppole di San Giuseppe possono essere anche cotte al forno.

