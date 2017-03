13ENNE BULLIZZATO/ Il padre pubblica su Facebook le foto con i lividi (ultime notizie)

13ENNE BULLIZZATO, MUGNANO: IL PADRE PUBBLICA SU FACEBOOK LE FOTO CON I LIVIDI (19 MARZO 2017) - Ore di paura per il piccolo Fabio, il ragazzino di 13 anni di Mugnano, in provincia di Napoli, che è stato preso di mira da alcuni bulli della sua scuola. A denunciare l'accaduto il padre Salvatore, che ha voluto pubblicare le foto del figlio, con il volto pieno di lividi per le botte ricevute. In base alle ricostruzioni, raccontate dagli stessi familiari ai media locali, l'episodio sarebbe partito da una richiesta di un accendino da parte di alcuni ragazzini, che avrebbero seguito Fabio dopo la scuola. In seguito al rifiuto del bambino, i bulli hanno iniziato ad insultarlo e provocarlo, finendo poi per mettergli le mani addosso. Il branco si è disperso solo in seguito, grazie all'intervento di un passante. I due genitori di Fabio, ritornato a casa con un amico, si sono attivati subito sporgendo denuncia ai Carabinieri e poi facendo visitare il bambino all'ospedale Cotugno di Napoli. Come sottolinea TeleClubItalia, la prognosi di Fabio prevede sette giorni di riposo a causa dei traumi contusivi facciali. Grazie alla testimonianza dei due ragazzini, le autorità di Mugnano avrebbero individuato già due dei cinque aggressori. Il padre Salvatore ha inseguito raccontato in un'intervista a InterNapoli, come il figlio si trovi ora in stato di shock e maggiormente l'amico, che ora si rifiuta di uscire di casa. Nel quartiere circolerebbero inoltre delle bande di bulli che prenderebbero di mira i coetanei, e il padre di Fabio ha voluto raccontare su Facebook la storia del figlio, proprio per denunciare in modo pubblico quanto accaduto al bambino.

© Riproduzione Riservata.