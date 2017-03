ANTONELLA LETTIERI/ La moglie di Salvatore Fuscaldo: "La mia famiglia non c'entra" (ultime notizie)

ANTONELLA LETTIERI, LA MOGLIE DI SALVATORE FUSCALDO: "LA MIA FAMIGLIA NON C'ENTRA" (19 MARZO 2017) - Il brutale omicidio di Antonella Lettieri lasciato ancora molti dubbi, a causa dei molteplici punti oscuri. In queste ore è stato confermato l'arresto di Salvatore Fuscaldo, il vicino di casa della vittima, che in seguito al delitto era già stato iscitto sul registro degli indagati, ma come atto dovuto. La moglie del pensionato di Cirò Marina ha fatto alcuni commenti a caldo in seguito all'arresto di Fuscaldo, augurandosi che le indagini si concludano il più presto possibile. A sua volta, la donna era stata indagata, ed ha raccontato di come Antonella fosse più di un'amica, "una sorella, era tutto". Così si è espressa la moglie di Salvatore Fuscaldo di fronte alle telecamere di Quarto Grado, in occasione della puntata dello scorso venerdì. Ha voluto smentire inoltre alcune indiscrezioni, che parlavano già di una possibile relazione fra il pensionato e Antonella Lettieri e che ha classificato come inesistenti. "Assolutamente no" ha affermato poi riguardo alla possibilità che la sua famiglia sia coinvolta nel delitto. Antonella Lettieri l'aveva sentita tra l'altro verso le 9:30, "perché dovevamo fare la pizza, ma non ha risposto". E' stata la prima, assieme ad un'amica, a mettere piede nella casa della vittima ed in seguito a chiamare il cognato, dopo essersi accorta degli oggetti buttati sul pavimento.

