CHUCK BERRY È MORTO/ Si è spenta a 90 anni la leggenda del Rock 'n' Roll: inutile il soccorso

CHUCK BERRY È MORTO: INUTILI I TENTATIVI DI SOCCORSO (18 MARZO 2017) - La leggenda del Rock 'n' Roll Chuck Berry, è morto all'età di 90 anni nella ssua villa nel Missouri. La notizia è stata confermata da pochi minuti dalla Polizia del Missouri, di St Charles County, che ha ritrovato il cantante privo di vita nella sua abitazione, dopo che non rispondeva dall'orario del pranzo. Secondo le fonti vicine alla Polizia, riportate dalla CNN, le autorità sarebbero intervenute attorno alle 12.45 per una situazone d'emergenza. Una volta ritrovato Chuck Berry privo di vita, sono state avviate le pratiche di primo soccorso, come confermato dal Dipartimento sulla pagina ufficiale Facebook. L'intervento non ha tuttavia avuto successo ed il cantante è stato dichiarato morto verso le 13:30. Considerato uno dei pionieri della musica e nello specifico del Rock 'n' Roll, Chuck Berry poteva vantare su sette decadi di successi grazie a classici come Johnny B. Goode e Roll Over Beethoven.

