Festa del papà, auguri!/ Frasi, lavoretti e eventi: cravatta da colorare e filastrocche (oggi 19 marzo 2017)

FESTA DEL PAPÀ, FRASI, LAVORETTI E EVENTI: LE FILASTROCCHE (19 MARZO 2017) - E' il giorno più emozionante per un genitore: la Festa del Papà 2017 unisce due tipi di generazioni. Dai bambini agli adulti, la figura centrale che spesso ci ha insegnato e guidato con saggezza, verrà celebrata proprio in questa giornata. I più piccoli avranno già provveduto a realizzare un piccolo pensiero grazie alle maestre, anche se una delle usanze più sentite ed ancora in voga rimane la recitazione della famosa filastrocca. Una tradizione che affonda le sue radici nella cultura popolare, e che di frequente è stata a centro dell'interesse degli autori di letteratura per bambini. Uno spettacolo casalingo potrebbe vedere infatti i figli impegnati nella lettura o nella recitazione a memoria di una bella filastrocca, un momento da condividere con il babbo in occasione della sua festa. Oppure da stampare o trascrivere e nascondere sotto al suo piatto preferito. Di seguito vi proponiamo alcune filastrocche per la Festa del Papà 2017: "È bello, è buono, è grande e forte/ da solo sa aprirsi tutte le porte./ È simpatico, è divertente, è elegante/ si vede subito che è affascinante!/ È dolce, coccoloso,/ amorevole, affettuoso./ Non è solo il mio papà/ ma è il mio bel super papà!"; "Quando mi accompagni con la tua grande mano/ ti sento forte e potente come un uragano:/ mi pare su un immenso mare di vogare/ dove con te non si può affondare./ Tu, faro della mia vita/ mi dai sicurezza infinita!/ Sei il mio compagno di avventure preferito,/ un vero campione, per me sei un mito./ Sai fare proprio tutto, tranne il male,/ come ogni persona eccezionale./ Mi fai giocare, vincere, esplorare,/ ogni ostacolo riesci a superare./ A volte diventi piccino:/ ti coccolo come un bambino./ Che fortuna! E’ tutto per me/ il papà migliore che c’è!".

FESTA DEL PAPÀ, FRASI, LAVORETTI E EVENTI: LA CRAVATTA REGALO TUTTA DA COLORARE (19 MARZO 2017) - Tante e idee regalo potrebbero affollarsi nelle nostre menti per la Festa del Papà 2017. Specie se a chiederci consigli sono i bambini, che vorranno fare qualche lavoretto per ringraziare il babbo per tutto il suo amore. Uno dei regali preferiti dai papà è senza dubbio la cravatta, che amano indossare ogni giorno oppure nei giorni di festa, a seconda dei cassi. Perché non farne una che sia anche divertente? Filastrocche.it ne ha ideata una semplice: si può stampare il disegno che più si preferisce su un cartoncino o un foglio spesso, poi colorarla e ritagliarne il contorno. Poi semplicemente fissarla con lo scotch o i punti metallici per i più grandicelli, ed applicare il tutto alla cravatta. Firmarla sul retro, magari con qualche frase d'augurio ed il gioco è fatto! Per una confezione più ricercata si può pensare anche di infilare un nastrino o un cordoncino colorato nella cravatta di cartone.

FESTA DEL PAPÀ, FRASI, LAVORETTI E EVENTI: LE AVVENTURE INSIEME (19 MARZO 2017) - Con l'arrivo della bella stagione saranno diverse le famiglie a voler trascorrere all'aria aperta la Festa del Papà 2017. Le grandi città ed i borghi italiani offrono diverse iniziative adatte a tutta la famiglia, specialmente per i bambini accompagnati dal papà. Napoli, fra queste, propone un weekend all'insegna dell'avventura grazie a Funimondo, il parco esclusivo di Agnano, nella provincia della città partenopea, unica nel suo genere ed una vera novità. Le famiglie potranno fare dei percorsi guidati alla scoperta della location. Gli appassionati delle fiabe potranno raccoglieersi già dalle 11 di questa mattina all'Orto Botanico dell'Università di Napoli, per ascoltare tutti i racconti più belli per l'infanzia. E per gli amanti della preistoria, Dinosauri in Carne e Ossa aprirà i battenti della sua mostra nell'Oasi WWF della città, dove fino al prossimo 5 novembre i visitatori potranno ammirare 40 ricostruzioni degli animali più grandiosi di tutte le ere: i dinosauri.

AUGURI FESTA DEL PAPA' 2017: FRASI, IMMAGINI, DEDICHE, SMS: O' PATE DI EDUARDO DE FILIPPO - La festa del Papà 2017 è l'occasione per dedicare un frase di auguri, o perché no, una poesia, all'uomo più importante della nostra vita. E allora perché non prendere spunto da una poesia in dialetto napoletano firmata da un grande come Eduardo De Filippo? La sua poesia, rigorosamente in dialetto napoletano, è intitolata O'Pate, e descrive il ritratto di tanti papà del mondo. Si parla di un uomo che ci sta accanto sempre, che si sacrifica per la famiglia, che soffre in silenzio e quasi mai ci dice "ti voglio bene", ma che per una carezza di un figlio si scioglie commosso. Un modo di fare comune a tanti papà, che un giorno sarà proprio degli stessi figli. Ecco la poesia di Eduardo, il suo dialetto è comunque comprensibile a tutti:"Pe tutta a vita st’Omme te sta accante/e tu, a stiente, t’accuorge che sta llà/ p’e figlie fa e tutto, e nun se vante,/ e soffre spisso senza mai parlà. /E comme a S. Giuseppe, zitto e muto/ s’abbraccia a croce e fa o vulere e Dio/ fatica, prega e resta scanusciuto,/e quanno chiagnechiagne t’ dich’io!/ Si pure tene mpietto nu dolore/o stesso, p’a fatica, esce a matina;/p’ a famiglia, è nu martire d’ammore,/all’ufficio, a o negozio o all’officina./Te vò bene e t’ o dice quasi maje,/ te fa l’elogio, si nun staje presente;/te vase nfronte quanno a durmi’ staje;/pe’ na carezza, gode veramente./Si te richiama, o’ ffa pè vero amore;//pè te dà gioia, soffre tutt’e’ ppene;/e ogni ghiuorno se consuma o core,/pecchè è pate, è vecchio i è piccerillo./Salutalo quante jesci e quante tuorne,/e falle qualche vòta na carezza/t’accuorgi ampressa ca te gira attuorne, suspiruso e te fa na tenerezza/O bene che fa o pate l’annasconne,/pecchè è ommoe ll’omme accussì fa:/quanne o figlio se sceta a dint’ o suonne,/quanno sposa e addeventa isso Papà".

