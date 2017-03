TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: sisma di 3.1M in Turchia (19 marzo 2017, ora 1:25)

TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE INGV: SISMA DI 3.1M IN TURCHIA (19 MARZO 2017) - Un terremoto di 3.1M ha colpito la zona centrale della Turchia alle 23:41. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 37.33 e longitudine 35.99, ipocentro a 8 km di profondità. Alle 23:26 è stata colpita invece Potosi, in Bolivia, da una scossa di 4.8M. L'epicentro è stato individuato in questo caso a latitudine 20.31 e longitudine 68.64, ipocentro a 110 km di profondità. In Italia, l'ultimo sisma risale alle 21:36, di 2.2M, che ha colpito la provincia di Macerata. Il Centro Nazionale Terremoti INGV ha individuato l'epicentro a latitudine 42.99 e longitudine 13.02, ipocentro a 9 km di profondità. Interessate Monte Cavallo, Pieve Torina, Fiordimonte, Visso, Pievebovigliana, Muccia, Ussita, Serravalle di Chienti, Fiastra, Preci, Acquacanina, Sellano, Castelsantangelo sul Nera, Bolognola, Camerino e Sefro. La stessa zona è stata colpita inoltre dda un sisma di 2.5M rilevato alle 21:34.

TERREMOTO OGGI E METEO: TEMPERATURE AL DI SOPRA DELLA NORMA, CIELO VELATO IN LIGURIA E SARDEGNA (19 MARZO 2017) - Continua l'ondata di bel tempo in Italia, grazie ad un'area di alta pressione che impedisce alle perturbazioni di colpire il nostro territorio. Le previsioni di Meteo.it rivelano che le temperature proseguiranno ad essere al di sopra della norma per questa stagione, grazie alle masse d'aria miti che si incontrano verso il Paese. Previsti 23° a Milano, 20° a Bologna, 18° a Roma, 22° a Torino e 17° a Napoli. Possibili rovesci, anche se deboli, nel quadrante Nordovest, dove nei giorni scorsi si sono verificate piogge. Il Centronord potrebbe invece essere interessato da foschie in pianura. Alcunee nubi in Liguria e in Sardegna, cielo velato su molte regioni del centro Italia e del Nord.

