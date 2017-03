ADOZIONE GAY DI DUE PAPA'/ Se la madre è solo uno scarto da buttare

Così ci siamo arrivati. Una coppia omosessuale si vede riconosciuta la paternità di due gemelli ottenuti da una madre surrogata in Canada. Ovviamente si possono fare tutte le considerazioni possibili: salutare la decisione della Corte d'Appello di Trento come una vittoria di civiltà, oppure segnalarla come l'ennesimo segnale di originalità di una magistratura pronta a controfirmare qualsiasi gesto di autonomia del singolo rispetto a vincoli di qualsiasi tipo.

Il dibattito è aperto e, come sempre accade in questi casi, approderà a due fronti ciascuno dei quali sosterrà i propri valori. In tal senso sembra veramente che il problema sia solo di principi e, poiché ciascuno ha i suoi, resti totalmente irrisolvibile, approdando così allo stagno del relativismo nel quale galleggia da tempo la cultura contemporanea.

Eppure, se non ci si vuole girare dall'altra parte e ritrarsi da qualsiasi considerazione, si può — e probabilmente si deve — pretendere la chiarezza, evitando di cadere nel dibattito tra principi primi (che pure esiste). Occorre ed è doveroso essere coscienti di ciò che è accaduto, dando ai fatti il loro peso reale ed evitando, per quanto possibile, di accedere a considerazioni di ordine più generale.

Il piano della verità costituisce una dimensione fondamentale e inaggirabile di ogni fatto e, proprio per questo, va coerentemente ricercato e praticato. Ma il piano della verità in questo caso ci dice che la Corte d'Appello, riconoscendo la genitorialità di entrambi i soggetti legati tra loro da un rapporto affettivo e di mutuo sostegno, ha di fatto ritenuto che la figura della madre biologica possa essere surrogata da due soggetti maschili. Ha ritenuto cioè che i due gemelli, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, impareranno ad amare i loro due papà, come sarebbe accaduto qualora fossero stati invece un papà e una mamma, caratterizzati e definiti da due generi diversi: maschile il primo e femminile la seconda.

Ciò implica una considerazione chiara, una considerazione che la Corte d'Appello ha implicitamente sottoscritto e della quale dobbiamo prendere atto. Dobbiamo infatti ritenere, assieme al collegio dei magistrati, che il collegamento della funzione della maternità con il genere femminile sia meramente culturale e quindi, nella realtà, questa sia svincolata da qualsiasi requisito fisiologico.

Proprio per questo la funzione materna può essere svolta tanto da una donna quanto da un uomo. Detto in termini ancora più espliciti, dobbiamo ritenere ed essere sinceramente convinti — almeno questo e non altro dice la Corte d'Appello di Trento — che la maternità sia una condizione dello spirito e non un dato della natura, e quindi sia proprio in virtù di questo che possa essere pienamente adempiuta anche da una persona di sesso maschile, senza nessun problema e soprattutto, senza nessuna conseguenza per il bambino.